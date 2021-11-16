Как Ленинградская область развивает детский туризм

В Ленинградской области сделали акцент на детский туризм. Если раньше поездки ограничивались историческими экскурсиями и отдыхом на базах, то теперь в тренде различные интерактивности, квесты, веревочные парки, знакомство с животными на фермах и в контактных зоопарках, экологические тропы, мастер-классы. Прошедший сезон показал, что спрос уже сейчас превышает предложение.

Условно детский туризм в Ленобласти можно разделить на две части. Первая, и достаточно уникальная для России, предполагает развитие туризма внутри самой области для организованных групп школьников, проживающих на территории Ленобласти. Причем этот туризм - за госсчет, а точнее - за счет областного бюджета. Заключается договор с Российским союзом туриндустрии, а затем передается туроператорам.

- С 2017 года действует проект "Мой родной край - Ленинградская область". Для ребят поездки в рамках проекта абсолютно бесплатны. Согласно проекту, разрабатываются не просто турмаршруты, а полноценные двухдневные туры с ночевкой. В туры входят не только традиционные экскурсии, но различные квесты, театрализованные программы. За год в рамках проекта "Мой родной край - Ленинградская область" путешествуют примерно 4,5 тысячи мальчиков и девочек, - рассказал "РГ" Игорь Мазулов, председатель комиссии по детскому туризму Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии.

Причем на каждый год определяется основная тема: в прошлом году программы были приурочены к 800-летию Александра Невского, в этом - к 350-летию со дня рождения Петра Великого, которое будет отмечаться в следующем году. В этом году, кстати, для детей был организован четырехдневный круиз на теплоходе по городам Ленобласти, связанным с именем Петра I. В круиз смогли поехать три группы ребят по шестьсот человек каждая.

В проекте участвуют все районы Ленобласти. Кто конкретно поедет - определяется на местах. То есть путешествие - это поощрение победителей различных конкурсов. Учитывается и географическое положение поселка, в котором живет ребенок. Ребят стараются отправить в туры по отдаленным от их малой родины объектам.

Второй пласт детского туризма - экскурсионные программы "Живые уроки" (уже за счет родителей). Они востребованы как у петербургских школьников, так и у областных. Это поездки, заменяющие собой уроки истории, литературы, географии, биологии и даже музыки. Скажем, к военным датам едут на экскурсии по Дороге жизни, а прохождение материала по разнообразию обитателей болот вполне можно сделать увлекательным - с посещением экотропы, проложенной по настоящему болоту.

Школьники участвуют в проектной деятельности по созданию новых маршрутов (совместно с турфирмами), то есть разрабатывают программу, которая была бы интересна сверстникам. Пример: маршрут по усадьбам Ленобласти. Некоторые усадьбы в хорошем состоянии, какие-то восстановлены инвесторами, а какие-то требуют исследования и реконструкции. В исследованиях вполне могут принять участие и сами ребята.

Третий - весь остальной детский туризм. Путешествуют классами, группами, семьями.

- За пандемию резко возрос интерес к посещению красивых природных мест. У нас одних экотроп сейчас оборудовано тридцать. Еще пять троп планируем открыть в этом году, а к 2024 году рассчитываем, что троп будет 47. Прорабатывается вопрос создания в экотропах "детских уголков". Есть идеи создать сугубо детскую тропу, посвященную сказочным героям, - как экотропа "У Лукоморья" в районе Ольгино (территория Петербурга), - поделилась планами Наталья Калягина, председатель совета ВООП (Всероссийского общества охраны природы) по Ленобласти.

Поездки заменяют уроки географии и даже музыки, материал по биоразнообразию болот можно сделать увлекательным - на экотропе

Интересы детей теперь учитываются повсеместно. Это не только детские площадки, различные квесты и веревочные городки, но и уголки живой природы, контактные зоопарки, игровые зоны в кафе, ресторанах, гостиницах, на базах отдыха. Что касается музеев, то здесь начинают предлагать именно интерактивные программы. Просто рассказа современным детям мало. Им нужно принять участие в чем-то, получить дополнительные впечатления, например, с помощью очков виртуальной реальности.

Но по-прежнему популярна классика.

- Прежде всего это посещение крепостей, например, в Ивангороде и Выборге. Востребована Гатчина, посещение которой предполагает различные программы, в том числе квесты. В усадьбе Елизаветино, к примеру, востребован костюмированный бал для детей, - уточнила Анна Лупинова, руководитель одной из турфирм.

По словам экспертов, Ленобласти не хватает гостиниц, в некоторых местах ощущается нехватка просторных кафе и ресторанов, в которые можно завозить большие группы.

Внесла коррективы и пандемия. Меняющиеся ограничительные меры не всегда позволяют выехать классом. А нововведение - требование QR-кода при посещении музеев - снижает возможности культурного досуга для многих семей с детьми.

Представители турбизнеса считают, что интерес к объектам истории и уникальным природным территориям будет только расти. Причем после снятия ограничений в Ленобласть поедет больше детей и из дальних регионов.