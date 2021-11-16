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16.11.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

Skoda Kodiaq прошел через альтернативный рестайлинг: у него другой салон

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Китайские покупатели куда более требовательны, чем европейские, и не готовы мириться с технологиями, которым уже два года: только передовое, только самое современное. Поэтому Skoda подготовила для клиентов из КНР альтернативную версию обновления флагманского SUV - Kodiaq.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Фотографии внешности новинки опубликовал сертификационный орган Китая. Здесь отличия заключаются лишь в стайлинге бамперов, которые имеют небольшие "клыки", напоминающие RS-версию. Зато салон автомобиля претерпит куда более серьёзные метаморфозы.

Внутреннее убранство чехи представлии на официальном скетче-тизере. У кроссовера в спецификации для Китая другое торпедо, изменённое из-за установки "парящего" дисплея мультимедиа. На европейском варианте Kodiaq он вписан в центральную консоль. Новая конфигурация обусловила и расположение воздуховодов, которые на китайском Kodiaq расположены горизонтально. Рычаг трансмиссии сохранён, а вот физические "шайбы" на блоке управления климатом заменены на сенсорные регуляторы.

Премьера обновлённого Skoda Kodiaq состоится в Китае через несколько дней на автосалоне в Гуанчжоу, но продажи не начнутся ранее 2022 года.

Обновлённый Kodiaq для Европы Skoda представила в апреле 2021 года, осенью кроссовер добрался до России. В настоящее время его можно купить от 1 961 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.
#Skoda