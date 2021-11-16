Второй сезон "Табу" с Харди по-прежнему может состояться

Хорошая и несколько неожиданная новость: второй сезон готического и в чем-то наследующего традициям скандинавского нуара с английским колоритом сериала "Табу" (Taboo) с Томом Харди в главной роли все же может появиться, несмотря на то, что с момента премьеры прошло четыре года, передает Collider.

Об этом поведал в рамках интервью о своем новом проекте "Спенсер", биографическом фильме о принцессе Диане, создатель "Острых козырьков" Стивен Найт, который написал сценарий "Табу" совместно с отцом Тома Харди, Чипсом Харди.

По словам Найта, сценарий шести новых эпизодов уже готов, и съемочная команда не оставляет попыток каким-то образом совместить временные возможности Тома Харди с графиком других актеров. Учитывая наметившееся в сцене после титров ко второму "Веному" пересечение линий Венома и Человека-паука в скором будущем, а также ряд других проектов, в которых анонсировано участие Харди, занятость последнего только возрастает. Найт пошутил на эту тему, сказав, что по части занятости тот даст ему фору.

Действие первого сезона "Табу" развивалось в 1814 году и было посвящено возвращению на родину Джеймса Дилейни проведшего годы в дальних странствиях. Помимо мрачной стороны повседневной лондонской жизни и хитросплетений судеб героев, зрителям представляется возможность посмотреть поближе на источник благосостояния власть имущих - зловещую деятельность Ост-Индской компании, носившей весьма специфический характер. Следует ожидать, что новые серии добавят объема нарисованной картине