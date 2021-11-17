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17.11.2021 07:30
Рубрика: Бензин

ФАС разработала план по стабилизации цен на дизельное топливо

Текст: Михаил Загайнов
Федеральная антимонопольная служба разработала план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. Он состоит из четырех инициатив - увеличение объема продаж на бирже, сокращение суррогата, оптимизация перевозки топлива и корректировка демпферного механизма, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ФАС.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Так, по мнению ФАС, норматив продажи дизтоплива на бирже необходимо повысить до 10% (сейчас - 7,5%). В антимонопольном ведомстве рассчитывают, что это позволит создать "запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель".

Второе предложение - корректировка демпфирующего механизма (бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее), в том числе и на дизтопливо. ФАС предлагает оставить зафиксированные в Налоговом кодексе РФ значения на 2021 год в 2022 году, а также снизить до 10% диапазон, когда возврат акциза нефтяной компании не возмещается, если оптовая цена внутреннего рынка выше зафиксированного в НК РФ значения (сейчас - 20%).

Кроме того, ФАС считает необходимым изменить расчет демпфера путем разделения оптовых цен на дизель на два показателя - лето/межсезонный период и зимний период.

Третья инициатива - скорейшее принятие механизма, который предлагает предоставлять субсидию на транспортировку топлива для регионов Дальнего Востока. В ФАС отмечают, что это позволит снизить стоимость на 4 тысячи рублей за тонну топлива.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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"Кроме того, регионам, которые находятся вдали от железнодорожной инфраструктуры, необходимо провести оптимизацию поставки дизтоплива путем использования различных видов транспорта на конкурентных условиях. Это снизит цену и позволит минимизировать затраты на транспортировку и перевозку дизеля", - пояснили в ведомстве.

Наконец, четвертое предложение касается проработки комплекса мер по реализации дизельного топлива надлежащего качества. В ФАС отмечают, что сейчас на рынке имеют место случаи, когда приобретается авиакеросин, из которого затем производят суррогатный дизель. "Антимонопольная служба предлагает ФНС, Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести контрольные мероприятия и пресечь деятельность недобросовестных компаний по производству суррогатного топлива. Также эта мера обеспечит актуализацию сведений о начислении акциза на дизель", - заявили в ФАС.

По мнению антимонопольного ведомства, меры развития биржевой торговли и оптимизации логистики поставок нефтепродуктов восполнит недостающие мощности и даст возможность стабилизировать ценообразование на зимний вид дизтоплива.

Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости
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Стоимость дизельного топлива начала активно расти на бирже с середины октября, в ноябре ускорив рост до рекордных значений. Так, во вторник котировки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигли 61 528 рублей за тонну​​​.

В Минэнерго резкий рост цен на бирже ранее объяснили ажиотажным спросом трейдеров, ожидающих повышенного спроса, а также высокими мировыми ценами на нефть и нефтепродукты.

В розничном сегменте топливо дорожает медленнее с учетом временного лага, однако, например, за неделю со 2 по 8 ноября литр дизеля на АЗС, по данным Росстата, вырос в цене сразу на 29 копеек - до 51,59 рубля в среднем по стране. По прогнозам Минэнерго, розничные цены на дизтопливо в этом году не превысят инфляцию.