Новый кроссовер Mazda CX-60 рассекретили до премьеры

Не прошло и суток с презентации кроссовера Mazda MX-50, как на горизонте замаячил еще один "паркетник" от японской компании. Mazda CX-60, запечатленный очевидцем на видео (оно уже удалено) во время рекламной съемки на живописном прибрежном серпантине, новинка неожиданная. В отличие от перспективных CX-70 и CX-90, выпуск которых в 2022 году анонсировала сама Mazda, готовящийся дебют CX-60 производитель держал в тайне.

Итак, что за зверь? Пятидверный пятиместный кроссовер габаритной длиной около 4,7 - 4,9 м, с приземистым спортивным силуэтом. В противовес последней новинке, Mazda CX-50, имеющей подчеркнутый оффроуд-стиль, облик CX-60 с обилием декора говорит о принадлежности сугубо дорогам с твердым покрытием.

В съемке были задействованы два CX-60, которые отличились отделкой - у одного кузовной декор хромирован, у второго окрашен черным. Очевидно, на выбор покупателям будут предложены оба варианта.

О технических особенностях CX-60 можно пока только догадываться. Одно из заметных внешне отличий CX-60 от всех других кроссоверов марки - необычно короткий передний свес и длинная носовая часть. Весьма вероятно новые пропорции кузову заданы классической компоновкой - продольным расположением двигателя и постоянным приводом на задние колеса - не секрет, что Mazda уже несколько лет работает над заднеприводной платформой, впервые за долгие десятилетия, если не брать во внимание нишевую линейку родстеров и купе MX-5.

В отличие от Mazda CX-50, которую выпустили специально для Северной Америки, CX-60 - глобальная модель, ее предложат на всех ключевых рынках, включая Японию, Евросоюз, Северную Америку и Россию. Появление новинки запланировано на 2022 год.

Фото: скриншот с www.youtube.com