Питер Капальди рассказал о своем костюме в "Докторе Кто"

Шотландский актер Питер Капальди, сыгравший роль Двенадцатого Доктора в легендарном британском научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", дал интервью изданию The Guardian по случаю выхода своего дебютного альбома St Christopher.

Это далеко не первый музыкальный опыт 63-летнего Капальди - в молодости (вместе с Крэйгом Фергюсоном) он играл в панк-группе Dreamboys, а совсем недавно порадовал поклонников появлением в клипе на песню Someone you loved своего родственника Льюиса Капальди. Во время учебы его кумирами были Дэвид Боуи, Лу Рид, Talking Heads, Sex Pistols - и одевался он, как и его единомышленники, соответственно, мимикрируя под их стиль. Дилана и Леонарда Коэна он услышал гораздо позже.

Как оказалось, образы легенд аудиовизуальных искусств сформировавшей его эпохи отразились и на выборе костюма для Двенадцатого Доктора - в нем есть что-то от Дэвида Боуи и, главным образом, Дэвида Линча, который знаменит своей любовью к белым рубашкам. Выбор в пользу этого предмета одежды был продиктован еще одной, весьма благородной, мыслью пришедшей Капальди на ум - ему не хотелось, чтобы перевоплощение в образ Доктора был финансово затратным для детей и их родителей. А так маленьким мечтателям и нужно-то будет всего ничего - застегнуть свою школьную рубашку на все пуговицы.

Что касается электрогитары Доктора - это тоже было его идеей от начала до конца - однажды обмолвившись между съемками восьмого и девятого сезона, что было бы неплохо, если бы у Доктора под рукой была гитара, подключаемая к ТАРДИС, он и не думал, что это будет серьезно воспринято творческой командой. Музыкальные задумки на этом не исчерпывались - Капальди казалось, что Доктор вполне мог стать изобретателем педали-"квакушки"… и тогда, например, можно было бы снять исторический эпизод, в котором Доктор встречает Джимми Хендрикса и делится с ним этой инопланетной разработкой. Неплохой могла бы получиться серия в блюзовой тональности - скажем, Роберт Джонсон, автор хита 1937 года Cross Road Blues, встречает на перекрестке черта, а на самом деле, в глазах Доктора это событие со всей определенностью указывает на вмешательство пришельцев.

В интервью The Telegraph он поделился соображениями, которыми руководствовался после утверждения на роль Доктора - он хотел быть более отстраненным, персонажем не от мира сего. Именно таким ему запомнился Первый Доктор, Уильям Хартнелл. Капальди рос в Глазго, и именно такой странный персонаж с седыми волосами и несколько сердитым голосом открывал портал в волшебный мир ему, маленькому мальчику, темными зимними вечерами. Сейчас же общим местом является то, что Повелитель Времени - эдакий космический проказник, что само собой замечательно. Но отблеск темных зимних вечеров для него лично неотделим от этой роли. У Капальди нет уверенности, что разработчикам близка подобная трактовка сегодня, но он старался передать именно этот образ.