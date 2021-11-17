Месяц назад в Гагарине рядом с памятником первому космонавту открыли мемориальный парк Алексея Леонова. Такой сюрприз-подарок приняли не все, включая семью, родных Ю.А. Гагарина и старшее поколение космонавтов. Фото: Александр Емельяненков / РГ

Одной из первых на публикацию в "РГ" откликнулась сенатор от Смоленской области, член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Нина Куликовских.

- Было важно узнать, что главой Гагаринского района, который мне хорошо знаком, избрана Полина Викторовна Хомайко. Мы с ней из города воинской славы - из Вязьмы, исповедуем общие, как мне представляется, ценности. Особенно когда это касается сохранения и защиты исторической памяти, - рассказала Куликовских. - Вместе, и не раз, проводили патриотические акции в Вяземском районе, потому что места там особые: это и Борогодицкое поле, и Поле памяти, вяземский "котел", генерал Ефремов, первый памятник после войны…

Поводов и такого рода событий много. Полина Хомайко - человек уже другого поколения, она моложе меня, но в ней наша общая память живет, и это чувствуется. В ней есть по-настоящему важное для руководителя качество: стремление, внутренний позыв сделать свой край лучше, принести пользу людям, поддержать тех, кто в этом нуждается. И заметить достойных, найти в их адрес вдохновляющие слова.

Взаимодействовать на постоянной основе нам довелось уже в Смоленске, когда она стала заместителем губернатора, а я была депутатом областной Думы. Она вела образование, культуру, потом еще здравоохранение и отвечала за реализацию национальных проектов по этим направлениям. И я курировала нацпроекты - с позиций областного законодательного органа. Наиболее плотно сотрудничали в нацпроекте по культуре.

Было трудно не заметить ее правильное, я бы так сказала, отношение к исполнению своих государственных полномочий и должностных обязанностей. Когда случалось какое-то непонимание, не сходились данные от ее сотрудников и то, что сообщали с мест, или шла критика - со стороны, сверху или снизу, она не вставала в позу начальницы, а тут же предлагала: давайте разбираться. И если надо, была готова выехать на место, чтобы увидеть ситуацию своими глазами, встретиться с людьми. Причем старалась такие дела не откладывать на потом, а сразу: давайте определимся, когда поедем, в каком составе - чтобы был практический результат.

Выдержанность, последовательность, стремление довести до результата, не бросать начатое на полпути - это в ее характере. Я от души желаю ей удачи на новом поприще. Теперь у нее очень конкретное дело - большой, узнаваемый и такой же, как Вяземский, "боевой" район, за который она будет нести полную ответственность. Охват и раньше был не маленький, а теперь придется вникать во все без исключения сферы, включая промышленность, строительство, аграрный сектор, инвестиции в район, финансы, ЖКХ, социальное развитие. И, конечно, насущные проблемы жителей района, их настроения и запросы…

Как и многие наши читатели, Нина Куликовских желает Полине Хомайко "сил и мудрости во всем разобраться, сформировать надежную, работающую команду".

- А мы в меру своих возможностей и понимания готовы помогать, - заключает сенатор.

"Полину Хомайко хорошо знаю и очень уважаю, - пишет нам почетный гражданин Смоленской области Тамара Дмитриевна Филатова, племянница Юрия Гагарина, первый и старейший сотрудник музея Ю.А. Гагарина на его родине. - Рада, что именно она к нам пришла".

А вот еще отклик земляков на слова Полины Хомайко - куда более сдержанный: "Ее ответы от "первого лица" живые, есть надежда… В любом случае, период безвластия стал в Гагарине затягиваться, так что - успехов ей".