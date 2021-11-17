На Колыме арестовали водителя упавшего с перевала автобуса

Водитель пассажирского автобуса, съехавшего в кювет на федеральной трассе "Колыма", арестован на пять суток. Такое постановление вынес мировой судья судебного участка №10 Хасынского районного суда Магаданской области, информирует УМВД региона.

Напомним, ДТП произошло 13 ноября, опрокинулся автобус, следовавший из поселка Холодный в Магадан. Водитель скрылся с места происшествия. Впоследствии его нашли полицейские. Информации о пассажирах, попавших в медучреждения, в областную ГИБДД не поступало.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.