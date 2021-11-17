9-летнюю Соню Жаворонкову нашли убитой в квартире психически больной женщины

Более двух суток вся Вологда жила в ожидании. Пропала девятилетняя Соня Жаворонкова. Ее искали несколько сот спасателей, сотрудников полиции, волонтеров, просто неравнодушных людей, которых взволновала судьба ребенка.

О том, что Соня не вернулась домой, ее мать узнала лишь на следующий день. Только тогда и стали искать...

До последнего надеялись на чудо. Но оно не случилось. Девочку нашли убитой в квартире местной жительницы, страдающей психическими расстройствами.

О том, что Соня не вернулась домой, ее мать узнала только на следующий день. Написала заявление в полицию. Правда, когда дочь собиралась и уходила, родительница не представляет, употребляла спиртное.

Как только заявление появилось, девочку начали разыскивать. По информации руководителя отряда "ЮК-Спас" Александра Громова, поиски затрудняли противоречивые показания родственников, которые не знали, в какой точно одежде ушла девочка. Сведения собирали буквально по крупицам, проверяли постройки, гаражи, бесхозные здания. И вдруг обнаружили розовый рюкзак. О том, что он принадлежит девочке, говорила подписанная тетрадка по математике Сони Жаворонковой. Именно в тот район Вологды отправили основные силы поисковой операции.

А на видеокамере ближайшего магазина заметили двух девочек, одна из которых Соня, они что-то покупали. Потом пошли куда-то вместе с женщиной. Сделали кадр и показывали волонтерам, может, кто-то узнает эту незнакомку. И одна из волонтеров узнала, только не женщину, а свою дочь. Именно с ней была Соня.

Как считают следователи, органы системы профилактики не выявили опасное положение девочки в семье

Мама срочно поехала домой. Поговорила с девочкой, и та рассказала, как все было. Оказывается, Соня сама сделала листовки на тетрадных листках, призывая жителей Вологды не разбрасывать мусор. Вдвоем они их и раздавали. Встретили незнакомую женщину, которая похвалила за хороший поступок. Отвела в кафе, накормила, а потом еще купили сладости в магазине. После все вместе пошли к ней домой.

- В кратчайшие сроки удалось установить личность женщины, которая привела к себе домой девочек. Одну отпустила, а вторую потом убила, - сообщила Татьяна Пестовская, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Вологодской области по взаимодействию со СМИ.

Рассказ семилетней девочки, которую женщина отпустила, оказался очень важным. Малышка точно помнила, что дом был пятиэтажным, что зашли в квартиру N 10 и из окна были видны башенный кран и стройка.

Сотрудники правоохранительных органов нашли это место и вычислили дом в Долгом переулке. Соседи подтвердили: в квартире живет странная женщина, она лишена родительских прав на своих детей.

Но на звонки никто не откликался. Пришлось вскрывать входную дверь. В комнате нашли убитую Соню. Женщина исчезла.

Выяснилось, что той же ночью она села в поезд до Мурманска. Но в вагоне ей стало плохо, ее сняли в карельском городе Беломорске и поместили в больницу с подозрением на отравление. А потом этапировали в Вологду, где женщина призналась, что убила девочку из-за неприязненных отношений.

Эту 40-летнюю женщину зовут Ульяна Ланская. У нее было двое собственных детей. Но ее лишили родительских прав. Сын и дочь живут у родственников.

А Ульяна стала присматриваться к чужим. Как рассказала жительница Вологды Елена Пивоварова, их старшие дети учились в одном классе. "Эта женщина больна на голову. У нее есть справка. Она хотела увести моих детей из садика. Заявление в полицию написано. Она часто гуляла в Ковыринском парке и следила за детьми на площадке", - сообщила Елена Пивоварова.

Отмечали и другие горожане, что Ульяна была "неравнодушна" к детям, звала их к себе. Родители запрещали откликаться на приглашения. А вот Соню Жаворонкову женщина заманила сладостями. Возможно, в своей семье она много их и не видела. Как говорили соседи, девочка была хорошая, доброжелательная, но одета неряшливо. Сразу заметно, что из неблагополучной семьи.

Мама же вела активную жизнь в социальных сетях. Даже когда девочка пропала, она, кажется, и не особенно расстроилась. Написала пост с просьбой, если кто увидит, пусть приведет Соньку по домашнему адресу или позвонит по телефону. Против нее возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ - заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасности. Кроме того, администрация Вологды готовит иск в суд о лишении Анны Жаворонковой родительских прав в отношении ее несовершеннолетнего сына. Мальчика забрали, и сейчас он находится в больнице.

Возбудили уголовное дело и против Ульяны Ланской по статье 105 УК РФ - убийство малолетнего. Ей назначили и психиатрическую экспертизу. Но не стали дожидаться результатов. Вологодский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении 40-летней Ульяны Ланской, принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления и то, что она может скрыться от органов следствия и суда. Женщину заключили под стражу до 18 декабря 2021 года включительно.

Ни она, ни ее адвокат не возражали против ареста. По данной статье ей может грозить наказание вплоть до пожизненного срока. Ход расследования взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Однако в суде, давая комментарий для журналистов, Ланская заявила, что не убивала. Они попили чаю, и женщина ушла из дома. А в квартире якобы оставались какие-то мужчины-алкоголики, которые когда-то снимали у нее квартиру.

Они якобы прописаны в Череповецком районе.

Кстати, Ланская уже была судима. Три года назад ее привлекли к административной ответственности за нанесение побоев матери. Тогда оштрафовали на пять тысяч рублей.

Уголовная ответственность грозит и должностным лицам органов системы профилактики. Как считают следователи, они не выявили опасное положение девочки в семье, где мать и ближайшие родственники постоянно пьянствовали, вовремя не вмешались, не изъяли детей. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".

Простились с Соней Жаворонковой в Воскресенском кафедральном соборе на Кремлевской площади Вологды.

Девочку предали земле на Козицинском кладбище. Похороны оплатили за личный счет руководящего состава администрации города.

А к двум адресам, связанным с Соней Жаворонковой, - дому, где жила, и где ее убили, неравнодушные вологжане принесли цветы и игрушки, зажгли свечи в память о девятилетней девочке, которая хотела сделать город чище.

Мнение

Ольга Смирнова, уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области:

- Информация об угрозе жизни и здоровью детей в субъекты профилактики не поступала, поэтому оснований для отобрания детей органами опеки и попечительства не было. Семья состояла на внутришкольном учете, в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД. Безусловно, в связи с появившимися фактами ненадлежащего исполнения родительских обязанностей необходимо было подключить социальные службы.

Однако в данной ситуации необходимо отметить, что уводят детей "добрые" дяденьки и тетеньки и вполне из благополучных семей. Подойдите к ребенку на улице и пригласите посмотреть маленького котенка или спасти щенка, он пойдет за вами.

Обращаюсь ко всем родителям с просьбой не оставлять детей без внимания и контроля. Закончилось лето, сейчас быстро темнеет. Ограничьте время вечерних прогулок, найдите возможность встречать ребенка после занятий. Составьте разговор о мерах безопасности, чтобы они были осторожны и не вступали в контакт с незнакомыми людьми, о том, как себя вести в таких ситуациях. Берегите своих детей.