Видео: В Вологде подозреваемой в убийстве девочки предъявили обвинение

Следователи предъявили официальное обвинение вологжанке, подозреваемой в убийстве ребенка. Пресс-служба СК РФ по Вологодской области предоставила оперативное видео с подозреваемой.

Напомним, по версии следствия, 16 октября 40-летняя мечстная жительница на улице познакомилась с двумя девочками и привела их к себе домой. Одну отпустила, а другую убила.

Ребенка искали более двух суток. Тело девочки обнаружили 18 октября. Ее мать написала заявление в полицию только на следующий день после пропажи дочери. В отношении женщины также возбудили уголовное дело, ее хотят лишить родительских прав.

Что касается подозреваемой, то она была лишена родительских прав в отношении старшего сына и ограничена в родительских правах в отношении младшей дочери. Фигурантку арестовали на два месяца.