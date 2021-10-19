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19.10.2021 15:17
Рубрика: Происшествия

Стала известна предварительная причина смерти 9-летней девочки в Вологде

Текст: Вера Черенева

Смерть девятилетней девочки в Вологде наступила, по предварительным данным, после колото-резанного ранения. Об этом сообщили "РГ" в областной прокуратуре.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза. Но в том, что гибель девочки была насильственной, сомнений нет.

Также в прокуратуре Вологодской области "РГ" сообщили, что вторая девочка, которая также находилась в той квартире, где впоследствии нашли убитого ребенка, видимых телесных повреждений не получила. А вот о ее душевном состоянии пока говорить рано.

"С ребенком будут работать психологи", - отметили в региональной прокуратуре.

Напомним, по данным следствия, психически нездоровая женщина под предлогом угощения сладким заманила к себе двух девочек. Одну из них она отпустила, другую - убила. Это происшествие вызвало в Вологде огромный общественный резонанс. Возбуждено три уголовных дела, одно - по факту смерти девочки, второе - в отношении ее матери, которая не досмотрела за ребенком и третье - в связи с бездействием органов профилактики. Ведь семья стояла на учете как неблагополучная.

В областной прокуратуре начали свою проверку всех обстоятельств случившегося. В надзорном ведомстве устанавливают, почему психически больная женщина в период обострения оказалась предоставлена самой себе и смогла заманить детей в дом. Также выясняется, почему девочку, которую впоследствии нашли убитой, так поздно начали искать.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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