Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц потерял защиту от расследований по коррупционным делам. В четверг, 18 ноября, парламент республики единогласно проголосовал за снятие иммунитета с лидера Австрийской народной партии, передает Spiegel online. Примечательно, что сам Курц этот шаг поддержал. Ранее политик уже говорил, что будет рад лишиться иммунитета, поскольку это позволит ему через суд доказать свою невиновность.

Именно поэтому его партия также проголосовала за эту меру в отношении экс-канцлера. Напомним, в начале октября Курц добровольно, но под большим давлением ушел в отставку с поста главы правительства вскоре после того, как прокуратура по экономическим преступлениям выдвинула против него и нескольких близких соратников обвинения в "злоупотреблении доверием". Следователям стало известно о том, что штаб Курца еще в бытность его министром иностранных дел Австрии заказывал в местных СМИ публикации опросов с положительными отзывами о политике. Оплачивались они из средств налогоплательщиков. Якобы это способствовало взлету "венского вундеркинда" по карьерной лестнице. Если в 27 лет он возглавил МИД альпийской республики, то в 31 год перебрался в кресло канцлера.

Сам он уверяет, что не знает ни о каких недобросовестных сделках. Некоторые эксперты даже полагают, что Себастьян Курц еще сможет вернуться в большую политику. При этом в стране удалось избежать перевыборов и сохранить правящую коалицию. Новым канцлером Австрии стал теперь уже бывший глава МИД Александр Шалленберг, чью кандидатуру оперативно утвердил президент.