Honda Pilot покинул российский рынок

Кроссовер Honda Pilot больше нельзя купить в России. Эту информацию подтвердили в пресс-службе японской компании. На официальном сайте марки в РФ модели больше нет, а у дилеров остались считанные экземпляры автомобилей.

Стоить отметить, что теперь Honda предлагает россиянам исключительно CR-V, но и этот кроссовер попрощается с Россией в первой половине 2022 года.

О том, что Honda решила покинуть наш рынок, стало известно в конце 2020 года.

Как сообщили тогда в компании, "принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности".

Эксперты отмечают, что уход Honda - предсказуемое событие, которое связано не столько с проблемами российского авторынка и волнообразными финансовыми кризисами, сколько с ошибками менеджмента самой японской компании в сложные периоды времени.

Кроссовер CR-V пока еще можно купить от 3 087 900 рублей, что касается Pilot, то он стоил от 3 849 900 рублей.