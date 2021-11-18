Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.11.2021 18:20
Рубрика: Легковые авто

Honda Pilot покинул российский рынок

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Кроссовер Honda Pilot больше нельзя купить в России. Эту информацию подтвердили в пресс-службе японской компании. На официальном сайте марки в РФ модели больше нет, а у дилеров остались считанные экземпляры автомобилей.

Фото: Пресс-служба Honda.
Honda представила будущего конкурента Kia Seltos и Hyundai Creta

Стоить отметить, что теперь Honda предлагает россиянам исключительно CR-V, но и этот кроссовер попрощается с Россией в первой половине 2022 года.

О том, что Honda решила покинуть наш рынок, стало известно в конце 2020 года.

Как сообщили тогда в компании, "принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности".

Эксперты отмечают, что уход Honda - предсказуемое событие, которое связано не столько с проблемами российского авторынка и волнообразными финансовыми кризисами, сколько с ошибками менеджмента самой японской компании в сложные периоды времени.

Кроссовер CR-V пока еще можно купить от 3 087 900 рублей, что касается Pilot, то он стоил от 3 849 900 рублей.

#Honda