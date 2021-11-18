Минздрав опубликовал рекомендации по использованию вакцины "Спутник лайт"

"Использование вакцины "Спутник лайт" целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет", - говорится в документе.

В конце октября Минздрав одобрил одновременное введение вакцины "Спутник Лайт" и препаратов против гриппа. При одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

"Спутник Лайт" разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V", зарегистрированной в августе прошлого года. Новый препарат требует однократного введения.

"Спутник Лайт" - четвертая по счету вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Первые три - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).