Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

Минздрав РФ выпустил обновленные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Так, в новой версии уточнены рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству.

Кроме того, раздел по специфической профилактике COVID-19 дополнен информацией об особенностях применения вакцины "Спутник лайт" для повторной вакцинации, отметили в Минздраве.

Новая версия методических рекомендаций уже направлена в регионы для использования в практической работе.

Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России на два года - до 1 января 2024 года. В более ранних документах профилактические меры были ограничены 1 января 2022 года.