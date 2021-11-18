Ульяновская область - в числе лидеров по формированию композитной индустрии

Глава Ульяновского региона Алексей Русских 17 ноября выступил на пленарном заседании IX форума "Композиты без границ" и пригласил компании из отрасли композитов к сотрудничеству. Эксперты высоко оценили опыт области в этой сфере.

- Ульяновский регион, Тульская область, Татарстан и Санкт-Петербург - лидеры по формированию композитной индустрии. Они являются примерами регионов, которые системно подходят к развитию композитов как с точки зрения "приземления" инвесторов на своей территории, так и развития сбыта, науки, образования, - отметил генеральный директор компании "ЮМАТЕКС" Александр Тюнин.

Мероприятие проходит в смешанном формате: очно в технопарке Сколково" и онлайн на площадке ИННОПРОМ Online. В рамках дискуссионных площадок форума участники обсудили перспективы роста рынка композитных материалов, актуальные и планируемые меры господдержки российской композитной отрасли, а также применения передовых материалов в разных отраслях промышленности.

- Композит - лёгкий и сверхпрочный материал, за которым будущее. У нашего региона сформирована хорошая база для дальнейшего развития этого направления. Сейчас в Ульяновской области работают 23 предприятия, которые готовы налаживать внутреннюю кооперацию в сфере композитных материалов. При поддержке Правительства РФ в Ульяновской области за ближайшие два года будут построены корпуса под новые перспективные предприятия, которые будут платить налоги в бюджет и создавать новые рабочие места. Мы вкладываемся в развитие и рассчитываем на максимальную отдачу со стороны инвесторов, - рассказал Алексей Русских.

Корпорация развития Ульяновской области уже приступила к поиску резидентов на эти площадки. Как отметил генеральный директор Корпорации Сергей Васин, несмотря на то, что активно идет процесс импортозамещения, отрасль композитов по-прежнему остается зависимой от импорта, поэтому потенциал производств, которые можно разместить в России велик. Так, из последних примеров - компания "ДауАкса" приняла решение о размещении производства в регионе. Новое предприятие займется производством пултрузионного профиля для лопастей ветрогенераторов, выпускаемых заводом "Вестас Мэньюфекчуринг Рус".

- Сегодня наш завод в Ульяновске не только обеспечивает продукцией всю линейку российских заказов, но и отправляет продукцию на экспорт. Так, в 2020 году 48 лопастей отправлены в "сердце" ветроэнергетики - Данию. Буквально на днях в Ульяновск из Испании вернулась группа наших сотрудников в составе более 30 человек. Специалисты ульяновского завода обучают работников других предприятий Vestas по всему миру. Это многое говорит о нашем уровне компетенций. А недавно прошедший конкурс на право отбора мощностей ДПМ ВИЭ продемонстрировал тренд на снижение стоимости энергии ветра. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что это даст нам возможность расширить линейку продукции и начать производство в Ульяновской области нового типа лопасти, - рассказал генеральный директор компании "Вестас" в России Кимал Юсупов.

На первом в России производстве лопастей для ветрогенераторов создано около 500 высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона. Компания одной из первых откликнулась на инициативу главы региона по повышению заработной платы. С 1 октября заработная плата сотрудников индексирована на 19%, в среднем на семь тысяч рублей до вычета налогов, ее средний уровень доходит сегодня до 48 тысяч рублей.

Напомним, в составе композитного кластера Ульяновской области сегодня успешно работает ряд предприятий: "Авиастар-СП", "АэроКомпозит-Ульяновск", единственный завод по производству лопастей в России "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", Ульяновский филиал Всероссийского института авиационных материалов, предприятие "Хольцхоф Рус", компания "Гален" и другие. На базе наноцентра разместилось ООО НПП "Металл-Композит", занимающееся разработкой и производством изделий из высокотехнологичных материалов - металломатричных композитов на основе цветных сплавов.

Планами развития ульяновского предприятия "АэроКомпозит-Ульяновск" поделился на форуме генеральный директор АО "АэроКомпозит", первый заместитель генерального директора корпорации "Иркут" Анатолий Гайданский:

- Сегодня существующие мощности предприятия "АэроКомпозит" в Ульяновске загружены практически на 100%. Завод задействован в двух основных проектах: изготовление крыла и центроплана для самолёта МС-21 - это текущий операционный проект, второй проект - создание крыла для российско-китайского самолёта CR929. По первому проекту мы находимся на этапе серийного производства, сейчас собираются первые серийные комплекты, по второму - изготавливаются прототипы и идёт отработка технологических процессов. Наша основная задача - в ближайшие три года по МС-21 выйти на максимальный серийный выпуск, который определён главным разработчиком - корпорацией "Иркут", до 72 комплектов крыльев и центропланов в год.