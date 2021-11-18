В Казани после отравления студентов метанолом задержан пятый подозреваемый

В Казани после массового отравления студентов метанолом задержан очередной подозреваемый в торговле несертифицированным алкоголем, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Республике Татарстан.

Известно, что 41-летний казанец скупал спиртосодержащую продукцию в разных регионах России, а затем продавал в пятилитровой таре.

Как сообщалось ранее, компания студентов отравилась незамерзающей автомобильной жидкостью. Как установило следствие, один из молодых людей приобрел у знакомого канистру спирта. Но когда парень забирал алкоголь из багажника каршерингового автомобиля, то взял вместо него емкость со стекломывателем. Студенты распили ее, после чего 13 человек оказались в больнице. Позже к медикам обратились еще две девушки.

На следующий день полицейские задержали четырех сбытчиков несертифицированного алкоголя.