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18.11.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

В Казани после отравления студентов метанолом задержан пятый подозреваемый

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Казани после массового отравления студентов метанолом задержан очередной подозреваемый в торговле несертифицированным алкоголем, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Республике Татарстан.

В Казани завели дело после массового отравления метанолом

Известно, что 41-летний казанец скупал спиртосодержащую продукцию в разных регионах России, а затем продавал в пятилитровой таре.

Как сообщалось ранее, компания студентов отравилась незамерзающей автомобильной жидкостью. Как установило следствие, один из молодых людей приобрел у знакомого канистру спирта. Но когда парень забирал алкоголь из багажника каршерингового автомобиля, то взял вместо него емкость со стекломывателем. Студенты распили ее, после чего 13 человек оказались в больнице. Позже к медикам обратились еще две девушки.

На следующий день полицейские задержали четырех сбытчиков несертифицированного алкоголя.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Алкоголь и табак

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