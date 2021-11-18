Работники электротранспорта в Челябинске получат премии за вакцинацию

В Челябинском горэлектротрансе (ЧГЭТ) объявили о выплате премии всем работникам, привившимся от коронавируса в срок до 11 декабря. Сроки прохождения вакцинации на предприятии продлены.

- Для получения единовременной выплаты в размере одной тысячи рублей, сотрудники должны привиться однокомпонентную вакциной или поставить второй компонент в срок до 11.12.2021 и предоставить распечатанный сертификат о вакцинации до 31.12.2021 включительно, - пояснили в пресс-службе ЧГЭТ. - Не прошедшие вакцинацию в эти сроки и не имеющие медотвода сотрудники будут отстраняться от работы без сохранения заработной платы

Ранее прибавку к стипендии в размере трех тысяч рублей пообещали выплачивать прошедшим вакцинацию студентам в ЮУрГУ.

Как уже сообщала "РГ", обязательная вакцинация на Южном Урале постановлением главного санитарного врача введена с 11 октября. Всем категориям граждан, работа которых связана с массовым пребыванием людей, предписано привиться первым компонентов до 11 ноября и вторым - до 11 декабря.

Учреждениям, проигнорировавшим это требование, пригрозили штрафами.