Глобальное потепление наступает на арктическое побережье России

Новости

Минтруд предложил упростить назначение пособий на детей 04:25
США оснастят свои бомбардировщики новыми ядерными авиабомбами B61-12 04:05
В Словакии введут ограничения для невакцинированных от COVID-19 03:57
Минобороны опубликовало архивные документы об операции "Уран" под Сталинградом 03:00
Макрон объяснил, почему не хочет вводить локдаун для непривитых 02:30
Командование сухопутных сил США запретило повышать непривитых военных 02:27
Байден: США изучают вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине 01:57
В Швейцарии впервые за год прирост заболевших COVID-19 превысил 6 тысяч 01:33
Названы основные способы продвижения бизнеса в Сети 01:00
Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве 00:46
Захарова ответила главному редактору la Repubblica 00:27
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ 18.11.2021
Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами 18.11.2021
Путин наградил главу МИД Венгрии 18.11.2021
В Майами от имени собаки продается вилла, на которой жила Мадонна 18.11.2021
Песков заявил о накачке Украины натовскими вооружениями 18.11.2021
ВТБ объявил о продаже своей доли в "Магните" 18.11.2021
Песков назвал темы предстоящего разговора Путина с Байденом 18.11.2021
Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности 18.11.2021
Эксперт спрогнозировал, насколько могут вырасти пенсии с 1 января 2022 года 18.11.2021
Чернышенко запустил заявочную компанию турнира Игры будущего 18.11.2021
На Украине предотвратили покушение на министра 18.11.2021
Захарова: РФ ждет конкретики от Германии и Франции по нормандскому формату 18.11.2021
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг 18.11.2021
На ВДНХ в тестовом режиме открывается павильон "Казахстан" 18.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 03:40
Рубрика: Общество

Глобальное потепление наступает на арктическое побережье России

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Под натиском морских волн арктические берега России ежегодно отступают на несколько метров в год. Это показал исследовательский проект "Термоабразия морских берегов Российской Арктики".
Остров Колгуев в Ненецком автономном округе каждый год теряет полосу берега до двух метров шириной. Фото: photoxpress Остров Колгуев в Ненецком автономном округе каждый год теряет полосу берега до двух метров шириной. Фото: photoxpress
Остров Колгуев в Ненецком автономном округе каждый год теряет полосу берега до двух метров шириной. Фото: photoxpress

Термоабразия - процесс разрушения берега и подводного склона. Этот процесс сильно ускорило глобальное потепление. В среднем берега разрушаются со скоростью 1-3 метра, а на отдельных участках - 5-7 метров в год. Например, побережье острова Колгуев ежегодно сокращается примерно на 2 метра в ширину. В восточных районах Якутии, где морской берег на 90-95 процентов состоит из льда, эта скорость на определенных участках достигает 10 метров ежегодно, рассказал заведующий лабораторией геоэкологии Севера Географического факультета МГУ Станислав Огородов.

Фото: Алексей Михайлов / РГ
В Северодвинском краеведческом музее представят звуки Арктики

В итоге за год в море обрушивается часть суши, сопоставимая по площади с центральной частью Москвы. Проект ученых поможет определить, какие участки арктического побережья наиболее опасны.

Налицо нешуточная экологическая угроза. С советских времен арктическое побережье усеяно миллионами бочек из-под горючего и ГСМ. По предварительным подсчетам, только на острове Земля Александра (архипелаг Земля Франца-Иосифа) их насчитывается более 500 тысяч. На острове Греэм-Белл их число может достигать 2 миллионов. Почти в каждой бочке находятся остатки нефтепродуктов, и их суммарный объем может достигать сотен и тысяч тонн. Если хотя бы часть этих бочек вместе с рушащимся берегом попадет в море, последствия предположить нетрудно.

Это особенно важно в связи с разворачивающимся промышленным освоением Арктики. Как правило, именно на берегах арктических морей строятся порты, береговые нефтенакопительные терминалы, газоперерабатывающие заводы, через береговую черту прокладывают подводные трубопроводы и кабели связи. В этом случае разрушение берегов может привести к масштабным катастрофам. Например, если оголится часть подводного трубопровода с углеводородами, выходящего на сушу из моря, то морские льды могут разрушить трубу. Такие трубопроводы действуют, в частности, на Ямале - несколько ниток идут через Байдарацкую губу в Карское море. Эти трубопроводы хорошо защищены, но уже сейчас приходится тратить деньги на их дополнительную защиту.

В среднем берега разрушаются со скоростью 1-3 метра, а на отдельных участках - 5-7 метров в год

- Выбирая место для строительства на арктическом побережье, крайне важно определить наиболее стабильный участок, - подчеркивает Станислав Огородов. - Но делается это не всегда. Согласно СНиПам и ГОСТам, в течение определенного времени нужно наблюдать, как ведет себя почва. Нередко организации торопятся или стремятся сэкономить, пренебрегая этим мониторингом. В итоге вместо экономии могут возникнуть огромные издержки по защите берега от разрушения.

Отсюда следует неизбежный вывод: за многолетними мерзлыми грунтами и береговой зоной в Арктике нужно бдительно присматривать. Для этого сегодня в Росгидромете собираются создать целую систему спецмониторинга оттаивания мерзлых грунтов. На каждой метеостанции пробурят скважины, в которых будут постоянно "дежурить" датчики температуры. Предстоит создать несколько сотен таких точек, которые позволят ученым видеть, как ведет себя мерзлота. Эта работа потребует немалых сил и расходов, но без нее в Арктике не обойтись.

Общество Экология

Главное сегодня

Минобороны опубликовало архивные документы об операции "Уран" под Сталинградом
Владимир Путин предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум
Мишустин уволил замминистра спорта РФ за нарушение обязанностей
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг
Лунное затмение в пятницу станет самым долгим за последние пять веков
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать