Постановление губернатора Костромской области от 19 ноября 2021 года № 257 "О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Костромской области"

В целях стабилизации и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Костромской области от 18 ноября 2021 года № 20009-01, в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 19 ноября 2021 года № 33 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106, от 19.06.2020 № 112, от 10.07.2020 № 129, от 24.07.2020 № 146, от 09.09.2020 № 182, от 21.10.2020 № 214, от 05.11.2020 № 228, от 15.11.2020 № 241, от 18.11.2020 № 244, от 01.12.2020 № 260, от 17.12.2020 № 290, от 29.12.2020 № 313, от 14.01.2021 № 2, от 28.01.2021 № 12, от 11.02.2021 № 29, от 20.02.2021 № 42, от 10.03.2021 № 51, от 25.03.2021 № 58, от 01.04.2021 № 67, от 10.04.2021 № 80, от 24.05.2021 № 113, от 16.06.2021 № 127, 06.08.2021 № 168, от 08.10.2021 № 221, от 28.10.2021 № 243) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1.1 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "1 февраля 2022 года";

2) в пункте 5.3:

в абзаце третьем слова "в возрасте 65 лет и старше" заменить словами "в возрасте старше 60 лет";

в абзаце четвертом слова "в возрасте 65 лет и старше" заменить словами "в возрасте старше 60 лет";

в абзаце седьмом слова "в возрасте 65 лет и старше" заменить словами "в возрасте старше 60 лет";

в абзаце девятом слова "в возрасте 65 лет и старше" заменить словами "в возрасте старше 60 лет".

2. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № ИЗ, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261, от 14.01.2021 № 3, от 04.02.2021 № 19, от 11.02.2021 № 30, от 16.06.2021 № 128, от 06.08.2021 № 169, от 08.10.2021 № 222, от 22.10.2021 № 233, от 28.10.2021 № 241, от 05.11.2021 № 249) следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 1.4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"Допускается посещение гражданами без предъявления действующего QR-кода или документов, указанных в настоящем подпункте, мест по продаже продовольственных товаров на ярмарках, включенных в план организации ярмарок и продажи товаров (оказания услуг) на них и расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах), при условии наличия отдельного входа с улицы к таким местам, ограничения доступа к иным торговым местам на данных ярмарках, соблюдения противопожарных правил и требований антитеррористической защищенности.";

2) в пункте 1.17 слова "с 30 октября по 1 декабря 2021 года" заменить словами "с 30 октября 2021 года по 1 февраля 2022 года";

3) дополнить пунктом 1.18 следующего содержания:

"1.18. Лица, не относящиеся к военнослужащим, курсантам военного гарнизона Костромской области и прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в филиале № 3 федерального государственного казенного учреждения "422 военный госпиталь" Министерства обороны Российской Федерации или федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего образования "Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)" Министерства обороны Российской Федерации, вправе посещать места, организации и объекты, указанные в пунктах Г.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 3.1 настоящего постановления, до 1 декабря 2021 года (включительно) при предъявлении документа, удостоверяющего личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ), и бумажного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенного гербовой печатью соответствующего учреждения, указанного в настоящем абзаце.".

3. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 79, от 15.05.2020 № 81, от 15.11.2020 № 242, от 20.11.2020 № 248, от 10.12.2020 № 279, от 14.01.2021 № 4, от 08.10.2021 № 223, от 22.10.2021 № 234, от 28.10.2021 № 242) следующее изменение:

в абзаце первом пункта 1.1 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "1 февраля 2022 года".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







