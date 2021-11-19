Северный завоз продовольствия на Чукотку выполнен полностью

На Чукотке завершили северный завоз продуктов. Доставлено 16,9 тысячи тонн грузов, сообщает правительство автономного округа. При этом, по словам губернатора округа Романа Копина, с доставкой непродовольственных грузов ситуация остается напряженной.

Шесть судов ожидают ледокольного сопровождения в Певек. Корабли должны привезти важный груз для таких объектов, как строящийся Баимский горно-обогатительный комбинат, реконструируемая взлетно-посадочная полоса аэропорта Певек, золотоизвлекательная фабрика на месторождении Кекура и других.

- Учитывая дефицит судов в 2021 году, грузы по каждому отдельному проекту распределены на разных судах, и реализация этих проектов возможна только при доставке всех грузов. При этом отмечу, что значительная часть этих грузов - негабарит, и их доставка зимниками невозможна. Поэтому, согласно расчетам, требуется работа атомного ледокола до конца декабря, - отметил глава Чукотки.

Суда "Аркадий Чернышев" и "Вячеслав Анисимов" сопроводит ледокол "Новороссийск". А к теплоходам "Юрий Аршеневский", "Тикси" и "Тамбей" 16 ноября вышел атомный ледокол "Ямал". Пока решается вопрос о сопровождении трех судов, которые ожидают загрузки в Архангельске.

Напомним, во время совещания во Владивостоке полпред в ДФО Юрий Трутнев поручил представить предложения по разработке законодательства о "Северном завозе". Ранее в дальневосточных регионах, зависимых от поставок морем, сложилась непростая ситуация с поставками грузов после того, как в портах скопилось множество контейнеров.