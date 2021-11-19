Новогодний банкет может обойтись в 20 тысяч рублей на одну персону

Уровень бронирования новогодних туров, несмотря на антиковидные ограничения, приблизился к показателям прошлого года. Хотя совсем недавно представители туротрасли столкнулись даже с отказами от брони.

В четверг, 19 ноября, в Алуште в режиме онлайн открылся форум "Интурмаркет. Открытый Крым", на котором отельеры и туроператоры обсудили тренды развития туротрасли в постковидной реальности, а также рассказали о перспективах длинных зимних праздников.

После введения ограничений в ноябре произошло снижение динамики продаж новогодних туров, рассказал гендиректор Национального туроператора "Алеан" Илья Уманский. Были случаи аннулирования заказов. Но сейчас уровень бронирования вошел в привычную колею. А дальше - многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Но здесь что-либо прогнозировать сложно, поэтому пока средняя глубина продаж на зимний отдых не превышает двух недель.

"Лидерами продаж на новогодние праздники остаются Краснодарский край (Сочи), Крым, Татарстан, Москва, Алтай, Ставропольский край, Тюменская область", - отметил Илья Уманский. По его словам, цены относительно прошлого года в среднем по стране выросли на пять процентов. Несмотря на все это в республике в начале ноября отдохнули более 130 тысяч гостей, на 33 процента больше, чем в 2020-м, когда дополнительных ограничений осенью не было. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Многие отели полуострова уже обнародовали новогодние программы. Праздничный банкет обойдется от 5,5 до 20 тысяч рублей за взрослого, от 2,5 до 10 тысяч за ребенка. Цена проживания в отелях на новогодних каникулах от 2500 до 6500 тысяч рублей в сутки.

По данным российского сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, Алушта вошла в ТОП-5 направлений на зимних каникулах, средняя стоимость проживания - 3100 рублей в сутки. Самый дорогой отдых - на родине Деда Мороза Великом Устюге, в среднем 7889 рублей в сутки, и в Карелии - 8000.

В Геленджике можно уложиться в 2023 рубля. Этой зимой Кубань планирует принять не менее двух миллионов человек. По данным врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной, на Кубани отмечается высокий спрос на новогодние праздники: продажи туров на горнолыжные курорты стартовали в сентябре, и объекты показывают хорошую загрузку.

Справка "РГ"

Крым за десять месяцев 2021 года посетили 8,7 миллиона человек, что превышает показатели доковидного 2019 года на 25 процентов.

От предприятий туротрасли за это время в бюджет поступило 3,5 миллиарда рублей. А мультипликативный эффект от смежных с туризмом отраслей составляет 25-30 процентов совокупного дохода региона.