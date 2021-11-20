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20.11.2021 08:30
Рубрика: Общество

Песков: Глобальное потепление может принести выгоду России

Текст: Алексей Рыбин

Глобальное потепление может принести выгоду России. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. По мнению эксперта, климатические изменения поспособствуют расширению пахотных земель и увеличению стоимости сельхозпродукции на рынке.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Большое количество традиционных мест производства высококачественных продуктов питания попадет в зону климатических изменений. Это выгодно для России в долгосрочном плане: у нас развивается Северный морской путь, увеличатся объемы пахотных земель, резко вырастет стоимость сельскохозяйственных культур", - пояснил Песков.

При этом эксперт отметил, что без России справиться с глобальным потеплением миру будет тяжело, поскольку у нас есть технологии для решения этой проблемы. Песков отнес к таким технологиям возможность массового высокоэффективного улавливания CO2 и систему замкнутых карбоновых полигонов.

При этом Песков весьма осторожно оценил потенциал взаимодействия между государствами в вопросе решения проблемы потепления климата. "Ситуация с климатическими вызовами крайне осложняет уровень доверия между странами. Для обычного человека тяжело ответить на вопрос, если мы не доверяем друг другу в верификации вакцин, почему мы должны доверять в совместных климатических действиях", - отметил Песков.

Ранее президент Владимир Путин заявил о быстром потеплении климата в России. По его словам, среднегодовая температура в нашей стране растет в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Это уже приводит к тому, что арктические берега России ежегодно отступают на несколько метров в год. А в Сочи впервые в конце осени зацвела магнолия.

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