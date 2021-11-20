Умные книги бесплатно скачали 5 миллионов раз

Новый проект "Умные книги - бесплатно для всех" уже дал впечатляющие результаты. Книги Ричарда Докинза, Роберта Сапольски, Митио Каку, Стивена Хокинга и других мировых звезд научно-популярной литературы читатели бесплатно скачали на портале vsenauka.ru более 5 миллионов раз. Среди авторов и такие известные российские популяризаторы науки, как Ася Казанцева, Станислав Дробышевский, Александр Панчин, Екатерина Шульман и т.д.

Проект "Умные книги - бесплатно для всех" инициировал Георгий Васильев. Сейчас научно-популярные книги стоят от 400 до 700 рублей. Такая цена для основного читателя научно-популярной литературы - студентов, преподавателей, пенсионеров, ученых - кусается.

- Когда я собрался идти в издательства с идеей бесплатного распространения их книг, то думал, что они просто от меня отмахнутся, - рассказал "РГ" Георгий Васильев, когда проект только стартовал. - Но, как ни странно, почти все дали согласие. Конечно, электронные права на книги у издательств придется купить, но сумма выглядит вполне подъемной: за первые 40 книг - пять миллионов рублей.

Где их взять? Организаторы объявили всенародный сбор средств на сайте "Планета.ру". И народ откликнулся. Именно на собранные всем миром деньги и удалось приобрести у ведущих издательств научно-популярной литературы электронные права на несколько десятков книг, получивших высокие оценки экспертов, и сделать их бесплатными для всех.

Кто-то скажет, а зачем вообще вся эта затея. Ведь есть пиратские сайты, откуда можно извлечь любую книгу. Их посещают те, кому научно-популярные книги интересны, но кто не может себе позволить роскошь их приобрести. По мнению Васильева, это ненормальная ситуация. Она вынуждает любознательного, но небогатого человека делать крайне неприятный выбор - не читать интересную книгу или скачать ее с пиратского сайта, обокрав издателя и автора. Подобной дилеммы в принципе быть не должно. Все должно быть по-честному. И проект Васильева дает такую возможность.

Сейчас он планирует увеличить число умных книг, раздаваемых бесплатно, в 2 раза. Чтобы расплатиться с издательствами, опять нужны деньги. Их, как и в первый раз, собирают "всем миром". Объявлен краудфандинг, который проходит на платформе planeta.ru. Главный приз тем, кто жертвует деньги, - именная благодарность в начале каждого скачанного экземпляра. Инициаторы проекта подсчитали: каждый пожертвованный рубль приносит 400 рублей общественной пользы в виде умных книг, розданных читателям бесплатно.