В Москве побит рекорд атмосферного давления

В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления для 20 ноября, который держался с 2008 года. Об этом написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, к 09.00 показания барометров в столице понизились до 721,4 мм рт.ст. Это на 0,4 мм ниже абсолютного рекорда этого дня, установленного 20 ноября 13 лет назад.

"Абсолютный рекорд низкого атмосферного давления для всего ноября в столице составляет 709,0 мм рт. ст., который был установлен 25 ноября 1973 года", - добавил Евгений Тишковец.

Ранее синоптик объявил, что в Москве преждевременно сформировался снежный покров. Это случилось при помощи циклона "Ульрих", который накрыл центральную часть России и привел к снегопадам и перепадам давления. Сейчас в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности.