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20.11.2021 10:47
Рубрика: Общество

В Москве побит рекорд атмосферного давления

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления для 20 ноября, который держался с 2008 года. Об этом написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: iStock
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По словам синоптика, к 09.00 показания барометров в столице понизились до 721,4 мм рт.ст. Это на 0,4 мм ниже абсолютного рекорда этого дня, установленного 20 ноября 13 лет назад.

"Абсолютный рекорд низкого атмосферного давления для всего ноября в столице составляет 709,0 мм рт. ст., который был установлен 25 ноября 1973 года", - добавил Евгений Тишковец.

Ранее синоптик объявил, что в Москве преждевременно сформировался снежный покров. Это случилось при помощи циклона "Ульрих", который накрыл центральную часть России и привел к снегопадам и перепадам давления. Сейчас в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

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