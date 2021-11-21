Лоза о Хлебниковой: Остается молиться и надеяться на чудо

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал беду, в которую попала певица Марина Хлебникова.

По словам Лозы, опубликованных в его Facebook, повреждения, полученные Мариной при пожаре, очень тревожат, учитывая, что здоровье артистки и ранее было не самым сильным. Поэтому теперь остаётся только "молиться и уповать на чудо".

"В новостях узнал, что у Марины Хлебниковой ожог 50% тела. Это очень плохо. У моего отца был такой же, так он провёл в госпиталях полтора года. Он выжил только потому, что мама была рядом и поддерживала его своей верой. А еще потому, что был молод, спортивен, не курил, не пил и обладал железной силой воли, перенося сильнейшие боли в течении месяцев", - рассказал Лоза, добавив: "а Марина и до пожара особым здоровьем не отличалась, так что остаётся молиться и уповать на чудо".

Пожар в квартире на столичной улице Ратная произошел вечером 18 ноября. В помещении находились пять человек, включая Хлебникову. 56-летняя певица была экстренно госпитализирована с тяжелыми ожогами, подключена к аппарату ИВЛ. Также был госпитализирован мужчина. У Хлебниковой - глубокие ожоги на лице и волосистой части головы, ожоги дыхательных путей. По предварительным данным, эпицентр пожара был на втором этаже квартиры - там, где находится спальня хозяйки.