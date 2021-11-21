Кабмин выделил почти 1,4 млрд рублей на поддержку аграриев в ДФО

Премьер-министр Михаил Мишустин направил регионам Дальнего Востока почти 1,4 миллиарда рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим летом от природных пожаров и наводнений.

Более одного миллиарда рублей из этих средств предусмотрено для Амурской области, где был зафиксирован наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. Остальные деньги направят в Якутию, Еврейскую автономную область, Забайкальский и Хабаровский края.

За счет федеральной помощи будет поддержано свыше 200 предприятий агропромышленного комплекса и более трех тысяч личных подсобных хозяйств. Получатели компенсаций смогут использовать их для погашения лизинговых платежей и процентов по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам.