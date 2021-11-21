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21.11.2021 18:31
Рубрика: Происшествия

Водитель Усмана Нурмагомедова арестован по делу о наезде на полицейского

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об изменении меры пресечения Камалу Идрисову, сообщил "РГ" представитель пресс-службы Верховного суда Дагестана. Молодой человек, по данным следствия, находился за рулем автомобиля Toyota Camry без номеров и с тонировкой, который на КПП "Аэропорт" в Каспийске наехал на полицейского.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Пассажиром иномарки оказался двоюродный брат экс-чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова - Усман Нурмагомедов. Вместе с находящимся за рулем Идрисовым он был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в СК России по Дагестану.

Ранее водителю было предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти". Теперь суд переквалифицировал обвинение по второй части той же статьи - "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти".

- Суд, рассмотрев поступивший материал, ввиду того, что инкриминируемое Идрисову преступление относится к категории тяжких, а также с учетом иных обстоятельств пришел к выводу о наличии оснований применения в отношении обвиняемого более строгой меры пресечения и вынес постановление о заключении фигуранта под арест на срок один месяц 20 суток, до 11 января 2022 года, взяв его под стражу в зале судебного заседания, - рассказали в пресс-службе Верховного суда республики.

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