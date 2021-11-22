Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 ноября 2021 года № 155 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 17 ноября 2021 года № 01-03/5568 и согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 18 ноября 2021 года, постановляю:

1. Продлить до 20 декабря 2021 года запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут осуществляться (проводится) с участием граждан с соблюдением требований правовых актов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предусматривающих меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".

2. До 31 декабря 2021 года включительно предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы, с одновременным нахождением в помещении предоставления государственных услуг лиц из расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отменить до 31 декабря 2021 года выездные мероприятия по государственной регистрации актов гражданского состояния и другие торжественные мероприятия.

4. Собственникам торговых центров ввести запрет посещения торговых центров гражданами, не достигшими возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) по 20 декабря 2021 года.

5. Установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесших заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что подтверждено двухмерным штриховым кодом (QR-код) либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)).

6. Гражданам, проживающим (пребывающим) в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, указанных в пункте 5 настоящего постановления, не покидать место жительства (пребывания), за исключением:

обращения за медицинской помощью, иной помощью в случае прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, организациям общественного питания с соблюдением ограничений установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 8 октября 2021 года № 8 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 ноября 2021 года № 148 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями;

следования в аптечные организации, объекты розничной торговли, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ритуальные услуги;

прогулок в местах отдыха населения (парках, скверах и др.) при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 м;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления.

7. Установить в Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай:

7.1. С 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года деятельность организаций общественного питания (далее - организации), фитнес-клубов (фитнес-центров) может осуществляться с 06.00 часов до 23.00 часов.

Допускаются:

круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях;

круглосуточное предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях;

круглосуточная доставка заказов организациями.

7.2. По 5 декабря 2021 года приостановление проведения культурно-массовых мероприятий (спектакли и концерты в закрытых залах, работа музеев, галерей, библиотек), физкультурных и спортивных мероприятий, выездов организованных групп, направляемых на физкультурные и спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия за пределы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, образовательного процесса в организациях дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с очным присутствием граждан.

8. Граждане, указанные в пункте 5 настоящего постановления, организации, осуществляющие деятельность в Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, в период с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление", созданной в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п.

9. Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанавливающие меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







