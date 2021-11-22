Юристы предложили ввести обязательную видеозапись переговоров по продаже машин

Члены Ассоциации юристов предложили в обязательном порядке фиксировать на видео переговоры в автосалоне по продаже автомобиля. Это крайне важно для судебного разбирательства, если железный конь после покупки вдруг начнет брыкаться под хозяином и возникнет вопрос, не обманули ли продавцы.

"Представляется необходимым введение требования к продавцам автомобилей с возложением обязанности осуществлять видеозапись переговоров, предшествующих заключению договора купли-продажи конкретного товара. И оформлять в качестве приложения к сделке диск с этой записью в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон договора", - заявила член Вологодского регионального отделения АЮР Наталья Жгутова.

По закону профессиональные продавцы - автосалоны и дилеры - обязаны соблюдать права потребителя. Однако автомобиль технически сложный товар, и чтобы вернуть его назад, нужны веские причины. Обман со стороны продавца - одна из таких причин.

Например, жительница Вологодской области некая С. хотела купить авто с полным приводом и подогревом сидений. Ей продали за 1,6 миллиона вроде бы такую машину, как она хотела. Сделка состоялась в девять вечера. Женщина уехала, но в тот же вечер обнаружила, что и колеса не все крутятся сами, и сиденья не греют.

Это открытие так расстроило женщину, что она решила вернуть автомобиль. Однако в автосалоне отказались принимать назад своего коня. Мол, женщина пошла на сделку добровольно. У нее было время все осмотреть и проверить. И теперь уже не важно, греет ее или нет новая покупка. Суды согласились с автосалоном: да, у женщины было время выбрать, так что теперь должна смириться со своим выбором. А то, что ей в салоне чего-то не объяснили, этого к делу уже не пришьешь.

На практике часто бывают споры: человек хотел авто с автоматической коробкой, а ему ловкие продавцы всучили механику

Между тем, как поясняет Наталья Жгутова, изготовитель автомобиля предусмотрел для данной модели 21 комплектацию, отличающуюся как ценой, так и набором опций. Из договора не ясно, в какой именно комплектации автомобиль продан женщине. Из руководства по эксплуатации также этого было не понять, там разъяснения даны по всем комплектациям. Так что, положа руку на сердце, стоит признать: вряд ли позиция продавцов так чиста и невинна, как они стараются показать.

На деле также часто возникают споры, когда человек хотел купить авто с автоматической коробкой, а ему продали с роботизированной коробкой передач. Или думал, что покупает автомат, а ему всучили механику, и никому ничего не докажешь.

"Принятые законодателем правила поведения продавцов автомобилей явно не снимают проблему предоставления потребителю необходимой и достоверной информации, обеспечивающей правильный выбор товара и определение индивидуальных характеристик предмета сделки", - подчеркивает Наталья Жгутова.

Наличие же видеозаписи, по ее словам, позволит суду с достаточной степенью достоверности установить волеизъявление покупателя и оценить действия продавца, обязанного представить полную информацию о предмете сделки и его характеристиках. Проще говоря, станет ясно: что хотел купить человек и что говорили продавцы. Принятие соответствующего закона, полагает Наталья Жгутова, позволит избежать многих споров.

С этим согласен и член АЮР, адвокат Вячеслав Голенев. "Идея хорошая, вопрос в технической реализации", - говорит он.

Прямая речь

О судебном усмотрении при разрешении исковых требований потребителя об отказе от исполнения договора купли-продажи автомобиля ввиду нарушения его права на информацию

Фото: Наталья Жгутова

Наталья Васильевна Жгутова, председатель судебной коллегии по гражданским делам Вологодского областного суда, член Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов России.

В статье рассмотрена проблема неверного применения судами законодательства о защите прав потребителей при разрешении исков покупателей автомобилей об отказе от исполнения договоров купли-продажи по причине неисполнения продавцами обязанностей по предоставлению необходимой и достоверной информации о товаре.

Ключевые слова: потребитель, необходимая и достоверная информация о товаре, договор купли-продажи автомобиля, отказ от исполнения договора.

Согласно преамбуле Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителя" (далее - Закон о защите прав потребителей1), потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В соответствии с положениями статьи 4 Закона о защите прав потребителей продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору. Если продавец при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара, обязан передать потребителю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

По договору купли-продажи нового автомобиля продавец является профессиональным участником предпринимательской деятельности в сфере оборота технически сложных товаров, а покупатель физическое лицо - экономически и юридически слабой стороной сделки, для защиты прав которого законодателем предусмотрены специальные правовые механизмы.

В силу статьи 10 Закона о защите прав потребителей продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Конкретный перечень действий, которые обязан совершить продавец в целях обеспечения права потребителя на получение информации в полном объеме законодателем не установлен, что на практике приводит к следующим типичным ситуациям.

Так, потребитель Ст., желая приобрести автомобиль с полным приводом и подогревом сидений, в период с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 07 декабря 2019 года обратилась в автосалон, где ей предложили купить конкретный автомобиль, утверждая о соответствии товара заявленным требованиям.

Получив заверения продавца, предполагая, что последним добросовестно предоставлена соответствующая действительности и ожиданиям Ст. информация, потребитель заключила договор купли-продажи автомобиля по цене 1 606 000 рублей.

Несоответствие автомобиля желаемым характеристикам в части подогрева сидений и комплектации обнаружено Ст. в этот же день после полной оплаты стоимости и передачи ей транспортного средства, которая состоялась в 21 час 00 минут в момент закрытия автосалона.

Реализуя предоставленное статьей 12 Закона о защите прав потребителей право на отказ от исполнения договора и возврат уплаченной за товар суммы, потребитель уведомила продавца об отказе от исполнения договора 10 декабря 2019 года и потребовала вернуть деньги, выразив готовность возвратить автомобиль.

Требования потребителя не были удовлетворены продавцом, что послужило основанием для обращения Ст. в суд с иском к автосалону с соответствующими требованиями.

Суд первой инстанции, отказывая Ст. в иске, приняв во внимание длительность нахождения покупателя в автосалоне, наличие у нее возможности осмотреть автомобиль и самостоятельно получить информацию о его технических характеристиках в сети Интернет по идентификационному номеру, установив, что потребителем без замечаний подписан договор купли-продажи и акт приема-передачи, пришел к выводу, что факт нарушения прав Ст. не нашел подтверждения2.

В другом деле, имея намерение приобрести автомобиль с автоматической коробкой передач, С. обратилась в автосалон и по результатам полученной консультации заключила сделку купли-продажи.

В процессе эксплуатации потребителю С. стало известно, что ей продан автомобиль с роботизированной коробкой передач.

Полагая нарушенным право на получение необходимой и достоверной информации о товаре, С. предъявила исковые требования к автосалону о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной за товар суммы.

Решением районного суда С. отказано в удовлетворении заявленных исковых требований ввиду подписания потребителем акта приема-передачи автомобиля, содержащего утверждение о получении полной информации о товаре3.

Потребитель К., обратившийся в автосалон в дневное время, заполнил заявку на приобретение автомобиля в комплектации с автоматической коробкой передач.

Оформление документов и передача автомобиля состоялась в 23 часа 00 минут.

После получения товара К. обнаружил, что ему передан автомобиль в иной комплектации с механической коробкой передач.

Опираясь на статью 12 Закона о защите прав потребителей, К., не получивший удовлетворения своих требований в досудебном порядке, обратился в суд с иском к автосалону.

Определением суда апелляционной инстанции было отменено решение суда первой инстанции и истцу отказано в защите нарушенного права со ссылкой на наличие его подписей в договоре купли-продажи и акте приема-передачи автомобиля, а также ввиду отсутствия доказательств тому, что продавцом было принято обязательство о передаче в собственность покупателю автомобиля с автоматической коробкой передач4.

Вышеизложенное свидетельствует, что при разрешении исков потребителей, желающих воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения договора купли-продажи автомобиля по причине неполучения при совершении сделки надлежащей информации о товаре, суды толкуют специальное законодательство о защите прав потребителей в пользу экономически более сильной стороны продавца.

На необходимость правильного распределения бремени доказывания юридически значимых обстоятельств по делам, связанным с разрешением споров между потребителями и продавцами, а также на необходимость верного применения специальных норм материального права, регулирующих правоотношения между продавцами и покупателями физическими лицами, неоднократно указывалось Верховным Судом Российской Федерации.

Статьей 12 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.

При рассмотрении таких требований потребителя необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (п.4 ст.12 Закона о защите прав потребителей).

В пунктах 28, 44 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"5 разъяснено, что при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце. Исключение составляют случаи продажи товара ненадлежащего качества, когда распределение бремени доказывания зависит от того, был ли установлен на товар гарантийный срок, а также от времени обнаружения недостатков.

При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных ему недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре, суду следует исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о его свойствах и характеристиках, имея в виду, что в силу Закона о защите прав потребителей продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность компетентного выбора.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, № 4 (2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15 ноября 2017 года6 указано, что продавец несет ответственность по договору за любое несоответствие товара, которое существует в момент перехода риска на покупателя, даже если это несоответствие становится очевидным только позднее.

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации7 каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений; суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Таким образом, бремя доказывания факта предоставления надлежащей информации не обладающему специальными познаниями покупателю в доступной для него форме законом возложено на продавца автомобиля.

Судам предписано при разрешении исков потребителей, заявивших о нарушении права на получение полной информации о товаре, исходить из предположения об отсутствии у них специальных познаний о свойствах и характеристиках товара.

Тем не менее, на практике зачастую встречаются случаи, аналогичные вышеприведенным, когда суды вместо возложения на автосалон обязанности по доказыванию положительного факта предоставления необходимой и достоверной информации о товаре, не производя оценку действий продавца, намеренно создающего длительное пребывание потребителя в автосалоне, фактически освобождают последнего от ответственности, предусмотренной статьёй 12 Закона о защите прав потребителей, и отказывают в иске, опираясь исключительно на факт подписания несведущим покупателем документов, изготовленных продавцом, придавая решающее значение этому факту.

Думается, что сам по себе факт подписания покупателем комплекта документов, содержащих утверждение о предоставлении последнему достоверной и необходимой информации о товаре, вовсе не подтверждает полноту полученной информации, а лишь является необходимым атрибутом для оформления правоотношений сторон сделки купли - продажи и нельзя ставить в вину потребителю совершение этих действий.

Презюмируемое отсутствие у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара лишает документы, подписанные последним, доказательственного значения, трактуемого в пользу продавца технически сложного товара в части надлежащего исполнения последним обязанности по доведения до покупателя необходимой информации.

Требования к содержанию договора купли-продажи автомобиля предусмотрены общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общеизвестным является факт, что изготовители транспортных средств одной модели предусматривают несколько десятков различных комплектаций, в том числе с полным или передним приводом, с автоматической, механической или роботизированной коробкой передач, с подогревом сидений и стекол или без такого и иными потребительскими свойствами.

Для индивидуализации автомобилей как товара изготовители присваивают каждой комплектации соответствующее наименование, но требование об указании в договоре купли-продажи транспортного средства такого наименования в качестве существенного условия законом не предусмотрено, что на практике приводит к злоупотреблению правом со стороны продавца, предлагающего потребителю подписать договор, содержащий информацию только о наименовании модели, годе выпуска и идентификационном номере.

Возвращаясь к случаю с потребителем Ст., из текста договора купли-продажи можно увидеть, что ей продали автомобиль KIA QLE (SPORTAGE) c идентификационным номером 2019 года выпуска серебристого цвета.

Между тем, изготовитель автомобилей KIA для модели SPORTAGE предусмотрел 21 комплектацию, отличающуюся как ценой, так и набором опций.

Применяя по правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации буквальное толкование слов и выражений, изложенных продавцом товара, не представляется возможным определить, автомобиль в какой конкретно комплектации явился предметом сделки.

Переданные вместе с автомобилем правоустанавливающие документы и руководство по эксплуатации, содержащие информацию одновременно по всем комплектациям KIA QLE (SPORTAGE), также не помогли потребителю сопоставить свойства предмета покупки с высказанными продавцу намерениями о приобретении товара с определенными характеристиками.

В этой связи полагаем, что факт подписания такой сделки потребителем не может расцениваться в пользу продавца при разрешении спора о наличии у Ст. права на односторонний отказ от исполнения договора ввиду нарушения права на информацию.

Толкование условий договора должно осуществляться в пользу экономически слабой стороны потребителя как контрагента продавца, подготовившего проект договора и предложившего формулировки условий (п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 года №49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора"8).

Иной существующий в судебной практике подход к распределению бремени доказывания, а также в оценке поведения участников правоотношений, возникающих в связи с продажей технически сложных товаров, один из которых является профессиональным участником рынка реализации автомобилей и автором текста договора купли-продажи, неминуемо приводит к нарушению права потребителя на судебную защиту.

В целях сокращения количества споров между потребителями и продавцами автомобилей принято Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 года №24639).

Так, предусмотрено, что образцы технически сложных товаров бытового назначения, предлагаемых для продажи, должны быть размещены в торговом помещении и сопровождаться краткими аннотациями, содержащими основные технические характеристики; лицо, осуществляющее продажу технически сложных товаров бытового назначения, по требованию потребителя проверяет в его присутствии комплектность товара, наличие относящихся к нему технических и (или) эксплуатационных документов, правильность цены (п. 38, 39 Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2020 года №2463).

Кроме того, в отношении автомобилей должны быть выполнены работы по предпродажной подготовке, о чём указывается в сервисной книжке или документе ее заменяющем (п. 42 Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2020 года №2463).

При передаче товара потребителю одновременно передаются установленные изготовителем комплект принадлежностей и документы с информацией о правилах и условиях эффективного и безопасного использования товара и поддержания его в пригодном к эксплуатации состоянии, в том числе сервисная книжка или иной заменяющий ее документ, а также документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство и номерной агрегат; лицо, осуществляющее продажу, при передаче товара проверяет в присутствии потребителя качество выполненных работ по предпродажной подготовке товара, а также его комплектность (п. 43,44 Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2020 года №2463).

Между тем, принятые законодателем правила поведения продавцов автомобилей явно не снимают проблему предоставления потребителю необходимой и достоверной информации, обеспечивающей правильный выбор товара и определение индивидуальных характеристик предмета сделки.

Представляется необходимым введение императивного требования к продавцам автомобилей с возложением обязанности осуществлять видеозапись переговоров, предшествующих заключению договора купли-продажи конкретного товара, и оформлять в качестве приложения к сделке диск с этой записью в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон договора.

В условиях цифровизации осуществление продавцом видеозаписи, содержащей изображение предмета сделки, т.е. конкретного автомобиля, с закадровым голосом представителя автосалона, сообщающим покупателю основные характеристики товара и его комплектацию, а также с закадровым голосом покупателя, подтверждающим согласие на покупку, является наименее затратным способом обеспечения доказательств в целях правильного разрешения исковых требований об отказе потребителя от исполнения договора.

Наличие такой видеозаписи позволит суду с достаточной степенью достоверности установить волеизъявление покупателя и оценить действия продавца, обязанного представить полную информацию о предмете сделки и его характеристиках.

Принятие законодателем нормативно-правового акта о возложении на продавцов автомобилей обязанности осуществлять видеозапись процесса предоставления покупателю полной информации о товаре позволит избежать судебных ошибок и сократить количество соответствующих исков потребителей, поскольку необоснованный отказ продавца в удовлетворении требований потребителя, обладающего доказательством нарушения его прав, неминуемо повлечет взыскание штрафных санкций в судебном порядке, что крайне невыгодно продавцу.