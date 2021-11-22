Международный видеоархив воспоминаний ветеранов запустят в 2022 году

Единый ресурс с видео-воспоминаниями свидетелей и ветеранов Великой Отечественной войны будет запущен в 2022 году. Об этом на пресс-конференции заявила председатель движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Амельченкова (фракция "Единой России").

"К сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше и меньше, а попыток переписать историю все больше и больше. Поэтому сегодня я хотела бы анонсировать запуск проекта по созданию международного видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - сказала она.

Амельченкова также добавила, что архив может быть использован при составлении уроков истории в школе.