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22.11.2021 16:19
Рубрика: Общество

Международный видеоархив воспоминаний ветеранов запустят в 2022 году

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Единый ресурс с видео-воспоминаниями свидетелей и ветеранов Великой Отечественной войны будет запущен в 2022 году. Об этом на пресс-конференции заявила председатель движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Амельченкова (фракция "Единой России").

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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"К сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше и меньше, а попыток переписать историю все больше и больше. Поэтому сегодня я хотела бы анонсировать запуск проекта по созданию международного видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - сказала она.

Амельченкова также добавила, что архив может быть использован при составлении уроков истории в школе.

Общество История Партии "Единая Россия" Вторая мировая война

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