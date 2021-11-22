На месте Судбищенской битвы под Орлом создадут мемориальный комплекс

В Орловской области планируют создать мемориальный комплекс, посвященный Судбищенской битве.

В 1555 году близ села Судбищи русское войско встретилось с войском крымско-татарского хана Девлет-Гирея, который в итоге покинул поле боя. Министр культуры Ольга Любимова назвала планы "масштабными для региона" и пообещала, что ведомство окажет помощь при реализации нового проекта.

О том, что археологи весной этого года обнаружили место последнего сражения между русским и крымско-татарским войсками, рассказал глава Орловской области Андрей Клычков. В ходе раскопок на границе Тульской и Орловской областей найдено уже более 1,5 тысяч артефактов. Это наконечники стрел и копий, свинцовые пули и картечины, и многое другое.

- Очень важно, что в регионе бережно относятся к работе археологов и найденным артефактам. Необходимо создать современные условия для их экспонирования, - подчеркнула Ольга Любимова.

Предполагается, что новый мемориальный комплекс войдет в состав Орловского краеведческого музея. Его директор Дмитрий Моисеев рассказал, что на историческом месте планируется создать экспозицию, основой которой станет памятный знак, символизирующий победу русского войска, а также мемориальный природный ландшафт с музейными инсталляциями.

Фото: Министерство культуры РФ

Представят, конечно, и многочисленные находки археологов. А пока проект, посвященный Судбищенской битве, готовят в соседней Тульской области - об этом договорились с музеем-заповедником "Куликово поле", его представят в следующем году.

Тем временем

В ходе визита в Орловскую область Ольга Любимова обсудила и реализацию нацпроекта "Культура". В следующем году в рамках нацпроекта в регионе появятся шесть новых автоклубов, будут переоборудованы и капитально отремонтированы два краеведческих музея и откроется виртуальный концертный зал. Кроме того, глава ведомства посетила музей-заповедник Тургенева "Спасское-Лутовиново" - единственный в России мемориальный музей писателя, где обсудили план мероприятий, приуроченный к 100-летию музея в 2022 году.