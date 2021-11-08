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08.11.2021 19:55
Рубрика: Общество

Как 3D-технологии помогают археологам

Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
Уникальные цифровые технологии помогут "оживить" знаменитую битву с крымским ханом Девлет-Гиреем в урочище Судбищи на территории Дикого поля. На месте сражения сейчас ведутся археологические раскопки, урожаем которых стало беспрецедентное для военных полей средневековья количество находок, за полгода археологам удалось обнаружить более 2200 предметов.
Сражение между русским войском и крымской ордой проходило в районе реки Гоголь в современной Орловской области. Фото: vesti.ru Сражение между русским войском и крымской ордой проходило в районе реки Гоголь в современной Орловской области. Фото: vesti.ru
Сражение между русским войском и крымской ордой проходило в районе реки Гоголь в современной Орловской области. Фото: vesti.ru

"Судбищенская битва 1555 года - очень известное историческое событие и одна из важных вех защиты русского государства от угрозы с юга, но ее археологические следы были нам до сих пор неизвестны, - заявил академик РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров на презентации находок в РИА Новости. - Мы даже не могли предполагать, что у этого события столь заметные археологические остатки. Здесь и высокая концентрация предметов вооружения на сравнительно небольшой площади в два квадратных километра, и большое разнообразие самих предметов - от пуль, наконечников стрел и копий до фрагментов кольчужного плетения и доспехов".

Фото: Максим Коротченко
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На стенде представлена малая часть найденного, но и среди этих экспонатов есть уникальные - те, что прямо указывают на связь с датой сражения: монеты Ивана Васильевича, чеканенные до 1547 года. К редчайшим можно отнести предметы, связанные с применением огнестрельного оружия в XVI веке, которые открывают подробности боя. Например, миниатюрный металлический агрегат, напоминающий щипцы для завивки волос. Это "пулелейка", которую использовали для литья пуль в походных условиях. Или другая редкость - свинцовое ядро.

Ученые работают над цифровой моделью битвы. Дело очень трудоемкое и небыстрое. И здесь им в помощь самые новые инструменты. Один из продвинутых - так называемая лидарная съемка, которая выявила остатки гуляй-города (передвижного полевого укрепления). "Лидар - это воздушно-лазерное сканирование, - объясняет директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина Бондарева. - Технология позволяет значительно ускорить изучение найденных объектов культурного наследия, "освободить" ландшафт от деревьев и построек более позднего периода и сохранить находки, хотя бы в 3D-моделях".

По словам Бондаревой, на данный момент фонд получил высокоточную модель местности, которая поможет реконструировать ход битвы гораздо быстрее, чем традиционными средствами. Одна из важных задач для археологов, как ни странно, охрана поля сражения от грабителей, которые, взяв находку, рушат то, что ее окружает. Между тем это место уже имеет статус выявленного объекта наследия.

Лидар "освобождает" ландшафт от деревьев и построек позднего периода 

"Мы наблюдали совсем недавно вопиющий случай "бульдозерной археологии", когда в Подмосковье снесли большую часть замечательного памятника, - подключается к разговору исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский - Мы видим, как по всей стране ходят грабители с металлоискателями. Это люди, которые, обнаружив памятник и раскопав его, совершают уголовное преступление". Борьба с черным рынком археологических находок, считает историк, идет вяло. "Нужно привлекать внимание к этой проблеме, для того чтобы в обществе укреплялась атмосфера нетерпимости к преступлениям, направленным против археологического наследия", - добавил он.

Справка "РГ"

В апреле 2021 года дайверы обследовали древние водные пути на речке Гоголь и обнаружили предметы эпохи Ивана Грозного.

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