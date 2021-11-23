Как будет работать система QR-пропусков

Однокомпонентная вакцина против COVID-19 "Спутник Лайт" может применяться как для первичной вакцинации, так и для повторной. Такое решение приняли в минздраве - изменения включены в инструкцию по применению к препарату. Теперь получить QR-код можно, ограничившись однократным введением вакцины.
Пожилым тем не менее в первый раз лучше сделать двухкомпонентную прививку. Людям старше 60 лет для первичной вакцинации от коронавируса рекомендуется выбирать "Спутник V", сообщил замглавы минздрава Олег Гриднев. "В связи с особенностями иммунитета в старшей возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту", - пояснил Гриднев.
Когда закон будет принят (его первое чтение в ГД запланировано на декабрь), на всей территории России посещать магазины, рестораны и кафе, учреждения культуры, спортивные центры, а также отправиться в поездку поездом или самолетом смогут только те, кто предъявит QR-код с подтверждением о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Чтобы не было возможностей подделать документ или воспользоваться чужим, QR-код надо будет показывать вместе с паспортом.
Во многих регионах различные учреждения уже сейчас работают по принципу Covid free, вход в них возможен только с QR-кодом. Повсеместно требовать их начнут в ближайшее время, как только новые законы будут приняты, но регионы уже принимают соответствующие решения.
При этом до 1 февраля 2022 года объявлен переходный период: наряду с QR-кодом можно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. После 1 февраля и до 1 июня 2022 года - только QR-код, который содержит зашифрованную информацию о его владельце: если человек был привит либо переболел COVID-19, либо имеет медотвод от вакцинации.
Срок, когда без QR-кода нельзя будет купить билеты и сесть на междугородные или международные авиарейсы и поезда, станет известен позже: сначала нужно синхронизировать электронные ресурсы по бронированию и продаже билетов с федеральным регистром вакцинированных.
Нет, не нужно. QR-коды введены только для взрослых и не распространяются на детей и подростков до 18 лет, поскольку прививки от COVID-19 детям у нас в стране пока не делают. Но если ребенок идет куда-то вместе со взрослыми, - cтаршие должны предъявить при входе QR-код.
В некоторых регионах, например в Воронежской области, решено ограничить посещение общественных мест несовершеннолетними без сопровождения взрослых.
Автобусные перевозки между городами, а также внутригородской общественный транспорт в законопроектах не упоминается. Видимо, пока там сохранится ныне действующий порядок. Для международных поездок нужно предъявлять свежий (сделанный не ранее 72 часов) ПЦР-тест или QR-код.
Ограничения для внутригородских поездок должны установить региональные власти. И многие это уже делают, например, Татарстан.
Когда человек делает прививку, он получает бумажную справку (сертификат) о вакцинации. Эта информация также передается из центра вакцинации (поликлиники) в федеральный регистр по коронавирусу, который ведет минздрав. Туда же поступают сведения о переболевших COVID-19. Данные из регистра отправляют на портал Госуслуг, и в личном кабинете гражданина формируется его электронный сертификат вакцинации - он составляется на двух языках (русском и английском) и содержит QR-код. Если человек не зарегистрирован на Госуслугах, он сможет распечатать сертификат в МФЦ.
QR-код действует год после второй прививки, а если человек болел COVID-19 - полгода после выздоровления. QR-код, полученный при сдаче ПЦР-теста, действителен три дня. Сертификаты получают все, кто сделал прививку любой зарегистрированной в России вакциной. Тем, кто вакцинировался за рубежом иностранным препаратом (зарегистрированных в России зарубежных вакцин пока нет), сертификат не выдается.
Граждане, не зарегистрированные по каким-то причинам на портале Госуслуг, смогут распечатать QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, обратившись в МФЦ, пояснили в минцифры.
QR-коды будут распечатываться сотрудниками МФЦ на основании данных из информационных систем Минздрава России. Сертификат в распечатанном виде представляет собой документ с QR-кодом, в нем указана фамилия владельца и срок действия кода. Никаких медицинских данных в бумагу не вносят.
За услугой могут обратиться как граждане России, так и люди, имеющие вид на жительство или иной документ, разрешающий им проживать в стране.
Для того чтобы получить сертификат, потребуется приложить к заявлению:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (важно, чтобы это был тот же документ, который человек предъявлял, оформляя вакцинацию или медицинскую помощь);
- СНИЛС (при наличии);
- документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя;
- загранпаспорт (в случае, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке);
- полис ОМС (при наличии).
Медработников обязали вносить данные о людях с противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 в специальную базу. Такой приказ подготовил минздрав. Противопоказания к вакцинации могут быть как постоянными (их перечень указан в инструкции по применению к каждой из вакцин), так и временными. Например, если человек перенес грипп, прививку ему можно делать не раньше чем через две недели после полного выздоровления. Когда именно - решает лечащий врач.
Сейчас для каждой из пяти зарегистрированных в России вакцин существует свой перечень противопоказаний. Например, для прививок в возрасте 60+ применяют только "Спутник V" и "Спутник Лайт". "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" к использованию у пожилых пока не разрешены (хотя клинические исследования в этом направлении продолжаются).
К общим ограничениям относятся:
- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе (при предыдущих прививках);
- период грудного вскармливания;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний;
- возраст до 18 лет.
При этом пациенты с аллергией или острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями могут проходить вакцинацию вне фазы обострения.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что проблема существует и обсуждается на экспертном уровне.
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что однозначного решения пока нет, поскольку до сих пор нет официально признанного уровня антител, который можно было бы применить для таких случаев. "Уровень антител, достаточных для защиты, - это предмет научных дискуссий во всем мире. Ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.
Однако есть интересный прецедент: в Чувашии власти объявили, что будут выдавать временный сертификат переболевшим, если тестирование подтвердит у них высокий уровень антител к коронавирусу.
Для иностранцев будет действовать особый порядок: они и до, и после 1 февраля смогут предъявлять справку о свежем ПЦР-тесте вместо QR-кода при посещении общественных мест и на транспорте.
Действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России продлено на два года. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В более ранних документах профилактические меры были ограничены 1 января 2022 года. Согласно новому постановлению дата изменена на 1 января 2024 года.
В документе также говорится, что россияне, прошедшие полный курс вакцинации, в течение полугода могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов. При этом люди, не получившие вакцину, должны провести в изоляции 14 дней. Правда, речь идет о тех случаях, когда у контактировавших отсутствуют симптомы болезни.
Кроме того, в постановлении главы Роспотребнадзора говорится, что проводить исследование на COVID-19 у людей, контактировавших с зараженными, следует не менее чем через неделю после контакта. "Отбор материала для лабораторного исследования должен производиться на 10-12-й день со дня последнего контакта с больным COVID-19", - отмечается в постановлении.
15 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за два месяца было отмечено недельное снижение заболеваемости коронавирусом - на 2% в целом по стране. При этом в 33 регионах сохраняется незначительный рост. В фазе роста, превышающего общероссийские показатели, находится один субъект - Амурская область.
В свою очередь, глава минздрава Михаил Мурашко отметил рост темпов вакцинации в России - за неделю прививку получили более 3,2 млн россиян. В наиболее критической группе - лица старше 60 лет - темпы вакцинации возросли значительнее, чем в целом среди взрослого населения (прирост составил 14%).
Ранее Роспотребнадзор смягчил COVID-ограничения для массовых мероприятий. Начиная с 15 ноября разрешается заполнять закрытые помещения на 70% при условии наличия у посетителей QR-кодов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации или перенесенное заболевание.
С 16 ноября россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции и противопоказаниях к прививке. Новая форма сертификатов была утверждена минздравом, приказ вступил в силу 8 ноября. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр. Это актуально для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг и не может распечатать полученный через сервис сертификат или скачать его для предъявления в электронном виде.
В обновленных документах указываются персональные данные, включая номер СНИЛС и медицинского полиса, информация о прививке (болезни или противопоказаниях), а на первой странице размещен QR-код.
Ранее в Госдуму были внесены законопроекты об использовании QR-кодов.
Согласно поправкам, в случае их принятия с 1 февраля 2022 года посещение общественных мест, а также поездки в транспорте будут возможны только при предъявлении QR-кода.
Подготовили Евгения Думанская, Нина Егоршева, Михаил Загайнов