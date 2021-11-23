Как будет работать система QR-пропусков

Чтобы получить QR-код, теперь достаточно сделать одну прививку "Спутником Лайт"?

Однокомпонентная вакцина против COVID-19 "Спутник Лайт" может применяться как для первичной вакцинации, так и для повторной. Такое решение приняли в минздраве - изменения включены в инструкцию по применению к препарату. Теперь получить QR-код можно, ограничившись однократным введением вакцины.

Пожилым в первый раз лучше сделать двухкомпонентную прививку. Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Пожилым тем не менее в первый раз лучше сделать двухкомпонентную прививку. Людям старше 60 лет для первичной вакцинации от коронавируса рекомендуется выбирать "Спутник V", сообщил замглавы минздрава Олег Гриднев. "В связи с особенностями иммунитета в старшей возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту", - пояснил Гриднев.

В каких случаях нужно предъявлять QR-код?

Когда закон будет принят (его первое чтение в ГД запланировано на декабрь), на всей территории России посещать магазины, рестораны и кафе, учреждения культуры, спортивные центры, а также отправиться в поездку поездом или самолетом смогут только те, кто предъявит QR-код с подтверждением о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Чтобы не было возможностей подделать документ или воспользоваться чужим, QR-код надо будет показывать вместе с паспортом.

Теперь получить QR-код стало проще: можно ограничиться одной прививкой "Спутника Лайт". Фото: РИА Новости

Сколько будет действовать новый порядок?

Во многих регионах различные учреждения уже сейчас работают по принципу Covid free, вход в них возможен только с QR-кодом. Повсеместно требовать их начнут в ближайшее время, как только новые законы будут приняты, но регионы уже принимают соответствующие решения.

Законопроект о QR-кодах в общественных местах. Источник: sozd.duma.gov.ru

При этом до 1 февраля 2022 года объявлен переходный период: наряду с QR-кодом можно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. После 1 февраля и до 1 июня 2022 года - только QR-код, который содержит зашифрованную информацию о его владельце: если человек был привит либо переболел COVID-19, либо имеет медотвод от вакцинации.

Срок, когда без QR-кода нельзя будет купить билеты и сесть на междугородные или международные авиарейсы и поезда, станет известен позже: сначала нужно синхронизировать электронные ресурсы по бронированию и продаже билетов с федеральным регистром вакцинированных.

Власти обещают: если эпидситуация стабилизируется, QR-коды отменят досрочно. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Нужно ли получать QR-коды детям?

Нет, не нужно. QR-коды введены только для взрослых и не распространяются на детей и подростков до 18 лет, поскольку прививки от COVID-19 детям у нас в стране пока не делают. Но если ребенок идет куда-то вместе со взрослыми, - cтаршие должны предъявить при входе QR-код.

Детям до 18 лет QR-коды не нужны. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В некоторых регионах, например в Воронежской области, решено ограничить посещение общественных мест несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

А что будет с городским общественным транспортом - метро, автобусами, трамваями?

Автобусные перевозки между городами, а также внутригородской общественный транспорт в законопроектах не упоминается. Видимо, пока там сохранится ныне действующий порядок. Для международных поездок нужно предъявлять свежий (сделанный не ранее 72 часов) ПЦР-тест или QR-код.

Ограничения для внутригородских поездок должны установить региональные власти. И многие это уже делают, например, Татарстан.

Как и где можно получить QR-код?

Когда человек делает прививку, он получает бумажную справку (сертификат) о вакцинации. Эта информация также передается из центра вакцинации (поликлиники) в федеральный регистр по коронавирусу, который ведет минздрав. Туда же поступают сведения о переболевших COVID-19. Данные из регистра отправляют на портал Госуслуг, и в личном кабинете гражданина формируется его электронный сертификат вакцинации - он составляется на двух языках (русском и английском) и содержит QR-код. Если человек не зарегистрирован на Госуслугах, он сможет распечатать сертификат в МФЦ.

Люди, не зарегистрированные на Госуслугах, могут распечатать QR-код в МФЦ. Фото: РИА Новости

QR-код действует год после второй прививки, а если человек болел COVID-19 - полгода после выздоровления. QR-код, полученный при сдаче ПЦР-теста, действителен три дня. Сертификаты получают все, кто сделал прививку любой зарегистрированной в России вакциной. Тем, кто вакцинировался за рубежом иностранным препаратом (зарегистрированных в России зарубежных вакцин пока нет), сертификат не выдается.

Как получить QR-код тем, кто не зарегистрирован на портале Госуслуг?

Граждане, не зарегистрированные по каким-то причинам на портале Госуслуг, смогут распечатать QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, обратившись в МФЦ, пояснили в минцифры.

QR-коды будут распечатываться сотрудниками МФЦ на основании данных из информационных систем Минздрава России. Сертификат в распечатанном виде представляет собой документ с QR-кодом, в нем указана фамилия владельца и срок действия кода. Никаких медицинских данных в бумагу не вносят.

За услугой могут обратиться как граждане России, так и люди, имеющие вид на жительство или иной документ, разрешающий им проживать в стране.

Сертификат в распечатанном виде представляет собой документ с QR-кодом, в нем указана фамилия владельца и срок действия кода. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Для того чтобы получить сертификат, потребуется приложить к заявлению:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (важно, чтобы это был тот же документ, который человек предъявлял, оформляя вакцинацию или медицинскую помощь);

- СНИЛС (при наличии);

- документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя;

- загранпаспорт (в случае, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке);

- полис ОМС (при наличии).

Что делать людям, которые имеют противопоказания к прививке?

Медработников обязали вносить данные о людях с противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 в специальную базу. Такой приказ подготовил минздрав. Противопоказания к вакцинации могут быть как постоянными (их перечень указан в инструкции по применению к каждой из вакцин), так и временными. Например, если человек перенес грипп, прививку ему можно делать не раньше чем через две недели после полного выздоровления. Когда именно - решает лечащий врач.

Сейчас для каждой из пяти зарегистрированных в России вакцин существует свой перечень противопоказаний. Например, для прививок в возрасте 60+ применяют только "Спутник V" и "Спутник Лайт". "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" к использованию у пожилых пока не разрешены (хотя клинические исследования в этом направлении продолжаются).

В России зарегистрированы пять вакцин. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

К общим ограничениям относятся:

- гиперчувствительность к компонентам препарата;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе (при предыдущих прививках);

- период грудного вскармливания;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

- обострение хронических заболеваний;

- возраст до 18 лет.

При этом пациенты с аллергией или острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями могут проходить вакцинацию вне фазы обострения.

Что делать, если человек переболел COVID-19 и имеет высокий титр антител, но не обращался в медучреждение, и поэтому его нет в регистре?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что проблема существует и обсуждается на экспертном уровне.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что однозначного решения пока нет, поскольку до сих пор нет официально признанного уровня антител, который можно было бы применить для таких случаев. "Уровень антител, достаточных для защиты, - это предмет научных дискуссий во всем мире. Ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Однако есть интересный прецедент: в Чувашии власти объявили, что будут выдавать временный сертификат переболевшим, если тестирование подтвердит у них высокий уровень антител к коронавирусу.

Как быть иностранцам, которые живут в России?

Для иностранцев будет действовать особый порядок: они и до, и после 1 февраля смогут предъявлять справку о свежем ПЦР-тесте вместо QR-кода при посещении общественных мест и на транспорте.

На два года продлено действие правил профилактики COVID-19

Действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России продлено на два года. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В более ранних документах профилактические меры были ограничены 1 января 2022 года. Согласно новому постановлению дата изменена на 1 января 2024 года.

В документе также говорится, что россияне, прошедшие полный курс вакцинации, в течение полугода могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов. При этом люди, не получившие вакцину, должны провести в изоляции 14 дней. Правда, речь идет о тех случаях, когда у контактировавших отсутствуют симптомы болезни.

Кроме того, в постановлении главы Роспотребнадзора говорится, что проводить исследование на COVID-19 у людей, контактировавших с зараженными, следует не менее чем через неделю после контакта. "Отбор материала для лабораторного исследования должен производиться на 10-12-й день со дня последнего контакта с больным COVID-19", - отмечается в постановлении.

15 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за два месяца было отмечено недельное снижение заболеваемости коронавирусом - на 2% в целом по стране. При этом в 33 регионах сохраняется незначительный рост. В фазе роста, превышающего общероссийские показатели, находится один субъект - Амурская область.

В свою очередь, глава минздрава Михаил Мурашко отметил рост темпов вакцинации в России - за неделю прививку получили более 3,2 млн россиян. В наиболее критической группе - лица старше 60 лет - темпы вакцинации возросли значительнее, чем в целом среди взрослого населения (прирост составил 14%).

Ранее Роспотребнадзор смягчил COVID-ограничения для массовых мероприятий. Начиная с 15 ноября разрешается заполнять закрытые помещения на 70% при условии наличия у посетителей QR-кодов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации или перенесенное заболевание.

С 16 ноября россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции и противопоказаниях к прививке. Новая форма сертификатов была утверждена минздравом, приказ вступил в силу 8 ноября. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр. Это актуально для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг и не может распечатать полученный через сервис сертификат или скачать его для предъявления в электронном виде.

В Госдуму были внесены законопроекты об использовании QR-кодов - в транспорте и общественных местах. Фото: GettyImages

В обновленных документах указываются персональные данные, включая номер СНИЛС и медицинского полиса, информация о прививке (болезни или противопоказаниях), а на первой странице размещен QR-код.

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты об использовании QR-кодов.

Согласно поправкам, в случае их принятия с 1 февраля 2022 года посещение общественных мест, а также поездки в транспорте будут возможны только при предъявлении QR-кода.

Подготовили Евгения Думанская, Нина Егоршева, Михаил Загайнов