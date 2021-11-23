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23.11.2021 16:00
Рубрика: Российский автопром

Новая Lada Vesta: названа дата начала производства и старта продаж

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Появилась информация о сроках официального старта производства новой Lada Vesta, после чего в течение нескольких месяцев начнётся наполнение дилерской сети товарными автомобилями.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada с обязательными допами с завода: АвтоВАЗ одумался

Торжественный запуск производства Lada Vesta FL может состояться 1 марта, пишет "Нетипичный АвтоВАЗ". С этого же дня начнут отгружать товарные автомобили в дилерскую сеть, но они будут предназначены не для продажи, а для проведения дилерами презентаций и тест-драйвов.

Некоторое время, примерно пара месяцев, потребуется для наполнения дистрибьюторской сети автомобилями для обеспечения выбора по комплектациям и цветовым решениям.

В настоящее время АвтоВАЗ проводит валидационные испытания обновлённой модели. Прототипы проходят тестирование в камуфляже, однако уже рассекречены дизайн переднего бампера и салон.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ порекомендовал дилерам уже сейчас начать подготовку к старту продаж новой Lada Vesta.

#Lada