Росавиация одобрила изменение типовой конструкции Ил-96-300

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало одобрение главного изменения типовой конструкции самолета Ил-96-300, сообщается на сайте ведомства. Соответствующую заявку подало ПАО "Ил".

В ходе изменений введут новую систему воздушных сигналов в пилотажно-навигационной комплекс самолета, модернизированный метеонавигационный радиолокатор и новые ответчики системы предупреждения столкновения в воздухе.

Ил-96-300 - базовый вариант модели с двигателями ПС-90А (4 × 16 000 кгс). Единственный из пассажирских самолетов серии, находящийся в эксплуатации. Первый полет лайнер совершил в 1988 году. Всего было выпущено 20 самолетов этой модификации. Вместимость - до 300 человек, дальность полета - до 13,5 тысячи километров. По состоянию на сегодня борта эксплуатируются в ГТК "Россия" в качестве бизнес-транспорта и в кубинской авиакомпании Cubana. Российскими пассажирскими авиакомпаниями не используется.

В 2009 году в Минпромторге заявили о намерении снять Ил-96-300 с производства, однако спустя шесть лет в компании сообщили о планах глубоко модернизировать самолет и возобновить его серийное производство. Средства на это выделило правительство РФ. В этом году сообщалось, что новый серийный Ил-96-300 совершил первый испытательный полет, а вице-премьер Юрий Борисов анонсировал финальную стадию сборки двух экземпляров лайнера.