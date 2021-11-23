Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.11.2021 13:00
Рубрика: Видео

Видео: Сеть поразило сальто пролетевшего на красный свет седана

Текст: Вадим Давыденко

"Это тройной тулуп!", "это сальхов!", "это риттбергер!!", - так поначалу спорили в комментариях автомобилисты, восхищенные кульбитом попавшей в аварию машины. Но, поспорив немного и в итоге признав свою слабость в нюансах фигурного катания, все пришли к общему мнению: это было GTA. Точно GTA.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: легковушка поразила Сеть эффектным прыжком

В Розель Парк (западная окраина Нью-Джерси, США) серый седан мчался по мокрой дороге. В условиях плохой видимости из-за дождя и легкого тумана он приблизился к перекрестку и, невзирая на красный свет светофора, попытался проскочить сквозь поток машин, идущий в перпендикулярном направлении. Ему это почти удалось - он по касательной врезался в двигавшийся справа серебристый лимузин и воспарил над дорогой - вжух!

Этот феерический полет хочется рассматривать, как отдельное произведение искусства, прокручивая повтор раз за разом. В своем затяжном прыжке седан боком налетел на бетонный отбойник и от него, как от трамплина, подпрыгнул еще выше, ударился о столб и, завертевшись вокруг своей оси, вылетел на встречную полосу и там перевернулся. Восхищенное жюри рукоплещет и ставит высшие оценки за артистизм - 6.0, 6.0, 6.0 - и чуть пониже - за технику. Приземлился-то не на колеса.

Как же выжил при этом водитель машины, спрашиваете? Ответ прост: он, по данным полиции Нью-Джерси, был в стельку пьян.

Видео: автомобилиста похоронили вместе с его любимым пикапом