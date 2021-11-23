Видео: Сеть поразило сальто пролетевшего на красный свет седана

"Это тройной тулуп!", "это сальхов!", "это риттбергер!!", - так поначалу спорили в комментариях автомобилисты, восхищенные кульбитом попавшей в аварию машины. Но, поспорив немного и в итоге признав свою слабость в нюансах фигурного катания, все пришли к общему мнению: это было GTA. Точно GTA.

В Розель Парк (западная окраина Нью-Джерси, США) серый седан мчался по мокрой дороге. В условиях плохой видимости из-за дождя и легкого тумана он приблизился к перекрестку и, невзирая на красный свет светофора, попытался проскочить сквозь поток машин, идущий в перпендикулярном направлении. Ему это почти удалось - он по касательной врезался в двигавшийся справа серебристый лимузин и воспарил над дорогой - вжух!

Этот феерический полет хочется рассматривать, как отдельное произведение искусства, прокручивая повтор раз за разом. В своем затяжном прыжке седан боком налетел на бетонный отбойник и от него, как от трамплина, подпрыгнул еще выше, ударился о столб и, завертевшись вокруг своей оси, вылетел на встречную полосу и там перевернулся. Восхищенное жюри рукоплещет и ставит высшие оценки за артистизм - 6.0, 6.0, 6.0 - и чуть пониже - за технику. Приземлился-то не на колеса.

Как же выжил при этом водитель машины, спрашиваете? Ответ прост: он, по данным полиции Нью-Джерси, был в стельку пьян.