Китайцы узнали, когда появится новый Toyota Land Cruiser Prado

Информация о дате выхода нового Toyota LC Prado самая противоречивая: одни сообщают о середине 2023 года, другие говорят о следующем лете. Как бы то ни было, а китайское интернет-издание AutoHome практически поставило точку в этом вопросе, сообщив, как изменится модель со сменой поколений, и когда же она наконец увидит свет.

По информации китайского ресурса, новый LC Prado (J180) будет спроектирован на платформе TNGA-F: рамная конструкция сохранится, но претерпит ряд серьёзных изменений для унификации со старшим "братом" - Land Cruiser 300.

По примеру "трёхсотого" LC Prado получит больше легкосплавных элементов кузова и подвески, однако рассчитывать на то, что снаряжённая масса внедорожника станет меньше, вряд ли стоит, так как диетологические мероприятия направлены на компенсацию массы новых агрегатов, дополнительной электрики и опциональных решений.

Своё место в гамме сохранит турбодизель 2.8 литра - в этом можно не сомневаться. По данным китайских журналистов, LC Prado J180 получит бензиновый атмосферный двигатель 2.5 литра мощностью 205 л.с. И дизель, и атмосферник якобы будут агрегатироваться вариатором. Не исключено, что коллеги из Поднебесной столкнулись с трудностями перевода.

На самом деле в материалах о новом "Прадо" не раз упоминался бензиновый "атмосферник", но лишь в контексте гибридной силовой установки, которая вряд ли будет доступна на момент начала продаж. Использование вариатора для LC Prado тоже сомнительно, но, с другой стороны, переключилась же с классического "автомата" на него Toyota Camry.

Самый пессимистичный вариант по срокам выхода внедорожника следующей генерации - 2024 год, что аргументировано, во-первых, стабильным спросом на существующий Prado J150, во-вторых, желанием рассчитаться с клиентами по заказам на новый Land Cruiser 300, объёмы производства которого в связи с дефицитом микрочипов были скорректированы. Самый оптимистичный вариант, который озвучили и китайские журналисты, - август следующего года.

Актуальное поколение Toyota Land Cruiser Prado представлено в России с бензиновыми двигателями 2.7 и 4.0 литра мощностью 163 и 249 л.с., а также с 200-сильным дизелем. Механическая коробка передач предлагается в базовой комплектации, в остальных внедорожник оснащён гидротрансформаторной АКП. Цены начинаются от 3 132 000 рублей.