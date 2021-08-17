СМИ: новый Toyota Land Cruiser Prado выйдет раньше, чем ожидалось

Лето 2021 года стало премьерным для нового Toyota Land Cruiser 300, но у более компактного внедорожника - Land Cruiser Prado - поклонников, ожидающих глобальных перемен, не меньше. Их обрадовал Creative Trend: по информации автора блога, модель выйдет раньше, чем ожидалось.

Если ранее говорилось о том, что LC Prado нового поколения дебютирует в середине 2023 года, то по новым данным это случится летом следующего года. Об источнике информации нет никакой информации, но от себя добавим, что 2022 год кажется более логичным, учитывая унификацию с уже выпущенным LC 300 и возрастом Prado, которому стукнуло 12 лет.

Доподлинно неизвестно, что будет с платформой Prado. В блоге говорится о том, что внедорожник сохранит прежнюю раму, но не уточняется, почему Toyota не может перейти на модульную архитектуру TNGA, как в случае с LC 300. Учитывая то количество лет, в течение которых эти модели выпускаются без внесения изменений в конструктивную часть, этот сценарий выглядит предпочтительным.

Тем более, в свете прогнозов получения Toyota Land Cruiser Prado нового турбодизеля 3.3 литра, который достался LC 300. Также новому Prado прочат гибридные силовые установки.

Цена на Toyota Land Cruiser Prado актуального поколения в России начинается от 3 064 000 рублей. Автомобиль доступен с бензиновыми двигателями 2.7 и 4.0 литра мощностью 163 и 249 л.с., а также с 200-сильным дизелем. В базовой версии внедорожник оснащается 5-ступенчатой МКП, в остальных - 6-диапазонным "автоматом". Этим летом на наш рынок вышел "юбилейный" Land Cruiser Prado.