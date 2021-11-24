Мэру Благовещенска внесли представление из-за наледи на дорогах

Прокуратура Благовещенска внесла представление мэру Олегу Имамееву из-за ненадлежащей организации уборки улиц от снега и наледи.

Накануне прошел совместный рейд сотрудников надзорного органа, областного управления ГИБДД и представителей горадминистрации. В ходе проверки выяснилось, что на дорогах недостаточно снегоуборочной техники. Проверяющим встретились всего десять машин и два трактора, убирающих тротуары. На некоторых магистралях оставался снежный накат и лед, где-то дорожное полотно почистили только с одной стороны. Кроме того, никто не поспешил расчистить тротуары, ведущие к учебным заведениям, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Помимо градоначальника, представление внесено руководителю профильного муниципального предприятия "ГСТК".

Тем временем Олег Имамеев записал видеообращение к горожанам, которое разместил на своей странице в Instagram.

- В этих условиях наши коммунальные службы работают на максимуме своих возможностей. Круглосуточно и без перерывов. За что им большое спасибо. В таком же режиме они продолжат работать всю предстоящую неделю, чтобы полностью устранить последствия снегопада, - сказал мэр.

Градоначальник обратился к руководителям организаций и учреждений с просьбой организовать уборку территорий, находящихся в зоне их ответственности. А также призвал жителей быть внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним, в понедельник Амурская область оказалась во власти мощного циклона. В регионе прошли обильные снегопады, сопровождаемые порывистым ветром. В результате было нарушено автобусное сообщение с несколькими населенными пунктами.