Лукашенко: Рейсы для беженцев должен оплачивать Евросоюз

Откровенное возмущение вызвало у главы Беларуси сообщение об отмене эвакуационного рейса из Ирака для двухсот беженцев, которые ожидали в четверг в минском аэропорту возвращение на родину. Свою позицию Александр Лукашенко озвучил во Дворце Независимости, где проходило обсуждение об изменениях в Конституцию страны, информирует пресс-служба президента РБ.

Вопрос с задержкой вылета связан с оплатой расходов на его осуществление, пояснили белорусскому руководителю. "Так пусть европейцы заплатят. Тоже - мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, и не за счет беженцев", - уточнил Лукашенко. "Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - добавил он.

Ранее ситуацию прокомментировали и в МИД РБ. По словам пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза, беженцам, желающим вернуться домой, оказывается содействие, в том числе в оформлении документов. "Видел в новостях, что рейс отменен из-за проблем с платежами от наших европейских партнеров. Пока никаких платежей мы от них не получили ни по одному из согласованных направлений. Пока только декларации о намерениях", - рассказал Анатолий Глаз.

С первых дней активно ведется взаимодействие с профильными организациями системы ООН. Но пока, по словам дипломата, приезжают на границу чаще всего секретариаты, которые не могут принимать управленческие решения и ограничены в возможностях. "Хотя нам хотелось бы большего участия и вовлеченности", - подчеркнул Глаз.