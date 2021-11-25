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На экраны выйдет очередной спецвыпуск The Grand Tour Кларксона

Новости
    25.11.2021, 18:38
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ The Grand Tour Фото: youtube.com/ The Grand Tour
Фото: youtube.com/ The Grand Tour

Автомобильное шоу The Grand Tour возвращается - на этот раз в виде очередного спецвыпуска (ранее в этом формате вышли путешествия по реке Меконг, островам Мадагаскар и Реюньон и Шотландии), так как карантинные ограничения существенно сузили возможности создателей проекта. После шотландского турне на очереди путешествие во Францию, получившее остроумное название - Сarnage à trois (досл. "Резня на троих").

В рамках путешествия в страну, которую англичане любят и ненавидят с одинаковой силой, Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй протестируют автомобили всемирно известных французских автоконцернов - будут нещадно гонять по пересеченной местности на машинах Renault, Citroën и Peugeot. Особенное наслаждение троица автолюбителей получит, видимо, от теста на прочность классических автомобилей - на кадрах видно, как одну из них поднимают в воздух на вертолете и сбрасывают на землю с большой высоты. Не обойдется и без автогонок.

Что же касается остального - разработчики The Grand Tour, видимо, вознамерились воплотить все стереотипы о британских туристах, которые приводят в бешенство соседей через Ла-Манш не первое десятилетие. "Французские машины бывают странными", - чем не объявление войны? Не обойдется также без кулинарных экскурсов, скандалов и проверки на прочность терпения французов, чем предположительно займется Ричард Хаммонд.

Судьба российского турне пока под вопросом, несмотря на сложную ситуацию с COVID-19 Кларксон не оставляет надежд совершить путешествие в нашу страну и ждет удобной возможности для съемок очередного сезона.

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