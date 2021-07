Джереми Кларксон: Наши сольные проекты не помешают The Grand Tour

После вынужденного молчания, обусловленного мерами по борьбе с COVID-19, Джереми Кларксону есть чем удивить телезрителей. Вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем он перенесет зрителей в Шотландию с ее таинственными озерами, единственную местность, остававшуюся доступной для съемочной команды во время локдауна. Именно поэтому спецпроект, стартующий 30 июля на Amazon Prime, получил остроумное название The Grand Tour Presents: Lochdown.

Этот спецэпизод вынужденно станет частью четвертого сезона. Тем не менее Кларксон со товарищи уверяют зрителей, что изменение внешних обстоятельств не повлияет на судьбу проекта в долгосрочной перспективе. Не помешают этому и сольные проекты троицы: вполне занимательный документальный сериал Кларксона о его ферме в Котсуолдсе продлен на второй сезон, Мэй занялся кулинарным шоу (James May: Oh Cook!) на Amazon Prime, а Хаммонд на пару с Тори (Сальваторе) Беллечи создали шоу "Великие Беглецы" (The Great Escapists). Об этом сообщает издание Radio Times.

Успевший переболеть ковидом Кларксон уверяет, что отдельные проекты, которыми он и его коллеги занимаются в настоящий момент, не скажутся на The Grand Tour, тем более что такой опыт совмещения у них был и в прошлом. Он также отметил, что из-за локдауна спецэпизодов у передачи получилось больше, как и локаций (Мадагаскар, Шотландия, а также Уэльс, материал по которому в общем и целом уже отснят).

А ведь изначально планировался один большой блок, связанный с путешествиями по России. Ранее Кларксон говорил, что от идеи поездки в Россию команда не спешит отказываться, все ждут стабилизации эпидемиологической обстановки.

Исполнительный продюсер Энди Уилман отметил, что для нового сезона валлийских съемок, естественно, недостаточно. Нужно отправиться в два больших путешествия, но на данный момент не известны не только даты, но и предполагаемые государства для нанесения визита, так как обстановка меняется очень быстро и страна, находящаяся в "зеленой" зоне на настоящий момент, может достаточно быстро оказаться в "красном" списке.