Путин заявил о надежде спасти как можно больше людей с шахты "Листвяжная"

Александр Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. "Это большая беда, люди погибли", - сказал Владимир Путин. "И, честно говоря, кроме того, что я дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим и семьям погибших, уже несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области, руководителями спасательных служб - они делают все возможное", - отметил президент РФ. "Ситуация, к сожалению, легче не становится, и есть опасность и для жизни самих спасателей", - добавил он.

"Сейчас на месте принимают необходимые решения, будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", - подчеркнул российский лидер. "Действительно, когда люди уходят из жизни, это всегда большая трагедия для семьи, для родственников, большая беда", - сказал он. "Посмотрим, какой будет результат спасательной операции", - заключил Путин.