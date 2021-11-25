В Тюмени арестовали сотрудника СК, сбившего на дороге двух человек

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения 34-летнему сотруднику СК, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил двух человек.

Мужчина будет находиться в СИЗО по 23 января 2020 года. Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ДТП произошло в ночь с 23 на 24 ноября на объездной дороге. По предварительным данным, работники дорожной службы переходили дорогу в неположенном месте, когда их сбила BMW. За рулем автомобиля находился сотрудник СК. Правоохранителя пообещали уволить по отрицательным мотивам.