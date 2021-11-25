Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 24 ноября 2021 года № 1117 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2021 № 1006, от 29.10.2021 № 1018, от 17.11.2021 № 1100) следующие изменения:

в пункте 4:

в абзаце семнадцатом слова "подтверждающих наличие медицинских противопоказаний к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с подтверждением их принадлежности (далее - QR-код о противопоказаниях)" заменить словами "выданных лицам, указанным в пункте 8 настоящего постановления, с подтверждением их принадлежности (далее -республиканский QR-код)";

в абзаце восемнадцатом слова "QR-кода о противопоказаниях" заменить словами "республиканского QR-кода";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Министерству здравоохранения Республики Татарстан обеспечить наличие республиканских QR-кодов на медицинских заключениях (справках), выдаваемых медицинскими организациями:

а) лицам, имеющим медицинские противопоказания к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) лицам, прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (срок действия QR-кодов - 24 дня со дня такой вакцинации);

в) военнослужащим, вакцинированным против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"б) указанных в пункте 8 настоящего постановления, наличие у которых соответствующих обстоятельств подтверждается республиканским QR-кодом;";

в подпункте 2 пункта 2 приложения № 1:

в абзаце четвертом слова "подтверждающих наличие медицинских противопоказаний к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с подтверждением их принадлежности (далее - QR-код о противопоказаниях)" заменить словами "выданных лицам, указанным в пункте 8 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", с подтверждением их принадлежности (далее - республиканский QR-код)";

в абзаце пятом слова "QR-кода о противопоказаниях" заменить словами "республиканского QR-кода".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 26 ноября 2021 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







