АвтоВАЗ сделал покупку автомобилей Lada проще: кредит через госуслуги

АвтоВАЗ рассказал о продолжающейся трансформации, которая затрагивает в том числе и инструменты продаж. Теперь одобрение кредитной заявки стало возможным онлайн.

"Мы внедрили инструмент полного одобрения кредита. С этого момента, если клиент авторизован через госуслуги, ему больше не надо приходить, подписывать кучу бумаг. Он приходит, и кредит уже полностью одобрен. Это не просто предодобрение, а уже готовый продукт", - рассказала Наталья Гремитских, директор проекта.

Также была улучшена коммуникация между дилером и клиентом: АвтоВАЗ подготовил серию видеороликов, в которых демонстрируются основные опции и преимущества автомобилей Lada. Эти файлы клиент может получить по электронной почте или другим доступным способом, чтобы ознакомиться, а позднее сообщить представителю компании, какое оборудование его заинтересовало.

В настоящее время модернизируется внутренняя система взаимодействия между дилером и заводом.

Ранее "РГ" сообщала, что с 1 декабря 2021 года АвтоВАЗ в седьмой раз за год повысит рекомендованные розничные цены на Lada: прибавка в зависимости от семейства модели составит 7-10 тысяч рублей.