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26.11.2021 08:39
Рубрика: Экономика

Мощность "Пакистанского потока" может достичь 16 млрд кубометров

Текст: Алексей Рыбин

Мощность газопровода "Пакистанский поток" может составить до 16 миллиардов кубометров. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости
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"Флагманский проект - строительство газопровода "Пакистанский поток" из Карачи в Лахор протяженностью более 1,1 тысячи километров и пропускной способностью до 16 миллиардов кубических метров в год, который свяжет СПГ-порты в Карачи с промышленными потребителями газа на севере страны", - сказал министр на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству с Пакистаном.

По заявлению министра энергетики Пакистана, стоимость проекта составит 3,5 миллиарда долларов. При этом ранее в Минэнерго РФ строительство "Пакистанского потока" оценили в 1,5-2 миллиарда долларов.

"Пакистанским потоком" теперь официально называется проект газопровода "Север - Юг". Соглашение о его строительстве РФ и Пакистан подписали в конце мая этого года. Российские инвесторы должны получить не менее 26% акций газопровода. Со стороны России в строительство вложатся "Евразийский трубопроводный консорциум" и "Трубная металлургическая компания". У Пакистана будет контрольный пакет акций проекта - 74%.

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