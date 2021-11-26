Мощность "Пакистанского потока" может достичь 16 млрд кубометров

Мощность газопровода "Пакистанский поток" может составить до 16 миллиардов кубометров. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, сообщает РИА Новости.

"Флагманский проект - строительство газопровода "Пакистанский поток" из Карачи в Лахор протяженностью более 1,1 тысячи километров и пропускной способностью до 16 миллиардов кубических метров в год, который свяжет СПГ-порты в Карачи с промышленными потребителями газа на севере страны", - сказал министр на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству с Пакистаном.

По заявлению министра энергетики Пакистана, стоимость проекта составит 3,5 миллиарда долларов. При этом ранее в Минэнерго РФ строительство "Пакистанского потока" оценили в 1,5-2 миллиарда долларов.

"Пакистанским потоком" теперь официально называется проект газопровода "Север - Юг". Соглашение о его строительстве РФ и Пакистан подписали в конце мая этого года. Российские инвесторы должны получить не менее 26% акций газопровода. Со стороны России в строительство вложатся "Евразийский трубопроводный консорциум" и "Трубная металлургическая компания". У Пакистана будет контрольный пакет акций проекта - 74%.