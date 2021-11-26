Глава Мордовии выразил соболезнования родным погибших на шахте "Листвяжная"

Глава Мордовии Артем Здунов выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

В телеграмме, направленной лидером региона на имя губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, отмечается, что народ Мордовии глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в результате аварии: "Это большая трагедия, наша общая боль и тяжелая невосполнимая утрата. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших".

Напомним, что резонансное ЧП произошло накануне утром. В шахте "Листвяжная" прогремел взрыв, после которого начался пожар и сильное задымление. Первоначально сообщалось о том, что при аварии погибли 46 горняков и 6 спасателей. Но сегодня один из считавшихся погибшим спасателей самостоятельно выбрался на поверхность. Он находится в больнице.