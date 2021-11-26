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26.11.2021 17:18
Рубрика: Происшествия

Глава Мордовии выразил соболезнования родным погибших на шахте "Листвяжная"

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Глава Мордовии Артем Здунов выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Фото: скриншот из видео
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В телеграмме, направленной лидером региона на имя губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, отмечается, что народ Мордовии глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в результате аварии: "Это большая трагедия, наша общая боль и тяжелая невосполнимая утрата. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших".

Напомним, что резонансное ЧП произошло накануне утром. В шахте "Листвяжная" прогремел взрыв, после которого начался пожар и сильное задымление. Первоначально сообщалось о том, что при аварии погибли 46 горняков и 6 спасателей. Но сегодня один из считавшихся погибшим спасателей самостоятельно выбрался на поверхность. Он находится в больнице.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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