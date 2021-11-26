В Казани задержан производитель "незамерзайки" после отравления 14 человек

В Казани после массового отравления студентов метанолом задержан 26-летний мужчина, который подозревается в незаконном производстве жидкости для стеклоомывателя автомобиля.

Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК РФ по Татарстану, в ходе расследования уголовного дела был установлен производитель "незамерзайки", в которую в нарушение закона добавлялся метанол. Цех располагается в районе улице Тихорецкой.

- В настоящее время предполагаемый владелец цеха задержан. От дачи показаний он отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, - пояснили в СУ СКР по РТ.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Напомним, 16 и 17 ноября этого года в ГКБ № 7 Казани обратились 14 студентов с признаками отравления метиловым спиртом. Впоследствии одна из девушек скончалась.

По словам потерпевших, они отмечали день рождения, для чего приобрели несертифицированный алкоголь в пятилитровой пластиковой канистре. Ее перевозили в багажнике каршерингового автомобиля, где также находилась похожая по форме и объему бутыль с "незамерзайкой". Ее, как установили следователи, молодые люди и взяли на застолье, перепутав с алкоголем.

Ранее были задержаны пять жителей Казани, которые были задействованы в цепочке по продаже несертифицированного алкоголя.